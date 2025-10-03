#АЭС в Казахстане
Общество

Что даст строительство АЭС Казахстану, рассказал Бектенов

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 12:39 Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов на форуме Kazakhstan Energy Week-2025 сегодня, 3 октября, высказался о строительстве атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов указал на ⁠растущие энергетические потребности в Казахстане.

"Особое значение имеют редкоземельные металлы и уран, где Казахстан готов быть надежным партнером для стран мира. Строительство атомной электростанции – это стратегический шаг в чистой энергии и независимости", – заявил глава правительства.

По его словам, Казахстан остается надежным и предсказуемым партнером, а правительство открыто к сотрудничеству для создания совместных высокотехнологичных производств со странами-партнерами, международными организациями и бизнесом.

2 октября 2025 года депутат Мажилиса Дүйсенбай Туранов рассказал, как можно повысить энергетическую устойчивость Казахстана.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
