#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Общество

Почему хотят усложнить регистрацию юрлиц в Казахстане, объяснили в Минюсте

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 10:30 Фото: freepik
Вице-министр юстиции Ботагов Жакселекова в кулуарах Мажилиса 8 октября 2025 года прокомментировала предложение усложнить процедуру регистрации юрлиц в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ботагов Жакселекова, ссылаясь на данные правоохранительных органов, сообщила, что юридические лица создают в том числе для незаконного вывода активов.

"Чаще всего эта фиктивность регистрируется на так называемых подставных лиц, которые даже и недопонимают свою ответственность – административную и уголовную за те действия, которые могут впоследствии в отношении них предъявлены. Поэтому мы совместно с правоохранительными органами сейчас прорабатываем, какие это будут механизмы, для того чтобы ограничить возможность таких вот регистраций на подставных лиц. Инициатором выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ)", – сказала она.

Отмечается, что такие ограничения не будут касаться ИП, а будут затрагивать только юрлица.

Планов же пересмотреть пересмотреть процедуру ликвидации юрлиц у Минюста пока нет.

"Надо анализировать деятельность юрлица, его долги, ответственность перед кредиторами – поэтому упрощать эту процедуру достаточно проблематично – потому что у нас есть права другой стороны, которые тоже должны быть защищены", – пояснила вице-министр юстиции.

7 октября 2025 года заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал, какие новые критерии будут учитывать при регистрации юридических лиц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Каким партиям отказали в регистрации, рассказали в Минюсте
11:39, 16 мая 2024
Каким партиям отказали в регистрации, рассказали в Минюсте
В Минюсте рассказали, почему сложно зарегистрировать партию в Казахстане
15:33, 14 марта 2024
В Минюсте рассказали, почему сложно зарегистрировать партию в Казахстане
Минюст высказался о предложении депутатов запретить коррупционерам выезд за рубеж
11:05, 16 января 2025
Минюст высказался о предложении депутатов запретить коррупционерам выезд за рубеж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: