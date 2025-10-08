Почему хотят усложнить регистрацию юрлиц в Казахстане, объяснили в Минюсте

Вице-министр юстиции Ботагов Жакселекова в кулуарах Мажилиса 8 октября 2025 года прокомментировала предложение усложнить процедуру регистрации юрлиц в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ботагов Жакселекова, ссылаясь на данные правоохранительных органов, сообщила, что юридические лица создают в том числе для незаконного вывода активов.

"Чаще всего эта фиктивность регистрируется на так называемых подставных лиц, которые даже и недопонимают свою ответственность – административную и уголовную за те действия, которые могут впоследствии в отношении них предъявлены. Поэтому мы совместно с правоохранительными органами сейчас прорабатываем, какие это будут механизмы, для того чтобы ограничить возможность таких вот регистраций на подставных лиц. Инициатором выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ)", – сказала она.

Отмечается, что такие ограничения не будут касаться ИП, а будут затрагивать только юрлица.

Планов же пересмотреть пересмотреть процедуру ликвидации юрлиц у Минюста пока нет.

"Надо анализировать деятельность юрлица, его долги, ответственность перед кредиторами – поэтому упрощать эту процедуру достаточно проблематично – потому что у нас есть права другой стороны, которые тоже должны быть защищены", – пояснила вице-министр юстиции.

7 октября 2025 года заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал, какие новые критерии будут учитывать при регистрации юридических лиц.