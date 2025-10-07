#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Миллиарды "теневых" тенге обнаружили в АФМ

Тенге, понижение тенге, ослабление тенге, снижение тенге, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 13:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября 2025 года назвал секторы экономики, которые чаще всего уходят в тень, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Бижанов отметил, что с начала 2025 года изобличена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге.

"Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов. Арестованы и изъяты виртуальные активы на 16,7 млн USDT. В рамках борьбы с теневым производством ликвидированы 18 подпольных цехов по изготовлению табачной и алкогольной продукции. Из оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге, чем существенно сокращен масштаб незаконного рынка. Пресечен нелегальный вывоз нефтепродуктов на 17 млрд", – отметил спикер.

Также, по его данным, нейтрализовано 62 подпольных игорных заведения, в том числе 11 онлайн-казино.

Ранее Бижанов рассказал о блогерах, которые вовлекают казахстанцев в азартные игры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Казахстане хотят усложнить перевод денег через банкоматы
13:53, Сегодня
В Казахстане хотят усложнить перевод денег через банкоматы
В АФМ рассказали о "серых" схемах госзакупок
11:44, Сегодня
В АФМ рассказали о "серых" схемах госзакупок
Предложение ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино объяснили в АФМ
13:04, Сегодня
Предложение ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино объяснили в АФМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: