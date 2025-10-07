Миллиарды "теневых" тенге обнаружили в АФМ

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября 2025 года назвал секторы экономики, которые чаще всего уходят в тень, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Бижанов отметил, что с начала 2025 года изобличена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге. "Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов. Арестованы и изъяты виртуальные активы на 16,7 млн USDT. В рамках борьбы с теневым производством ликвидированы 18 подпольных цехов по изготовлению табачной и алкогольной продукции. Из оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге, чем существенно сокращен масштаб незаконного рынка. Пресечен нелегальный вывоз нефтепродуктов на 17 млрд", – отметил спикер. Также, по его данным, нейтрализовано 62 подпольных игорных заведения, в том числе 11 онлайн-казино. Ранее Бижанов рассказал о блогерах, которые вовлекают казахстанцев в азартные игры.

