Бизнес с человеческим лицом: социальная миссия горно-металлургических компаний

Лидеры отрасли направляют миллиарды тенге на благоустройство, медицину и образование.

Горно-металлургические компании Казахстана сегодня — не только промышленные гиганты, но и крупные социальные инвесторы. В городах и поселках, где расположены предприятия отрасли, именно они часто берут на себя функции развития инфраструктуры, образования, медицины и спорта. За последние годы объем социальных вложений ГМК заметно вырос: от единичных благотворительных акций компании перешли к системным программам развития территорий.

АО "Qarmet" позиционирует себя как социально ответственная компания. В Темиртау за счет инвестора благоустроен Парк трудовой славы, построен приют для бездомных животных, отремонтированы три детских оздоровительных лагеря. Qarmet также участвует в программах модернизации коммунальной инфраструктуры и помогает учреждениям образования и спорта.

ERG и ТНК "Казхром" реализуют программу "Tugan Qala", где жители сами выбирают социальные проекты. Программа действует в моногородах Хромтау, Аксу, Рудном, Лисаковске, а также в поселках Качар и Октябрьский. За время ее работы реализовано свыше 100 инициатив — от детских и спортивных площадок до парков и муралов. Общая сумма инвестиций превышает 800 млн тенге.

"Казахмыс" активно поддерживает работников и жителей регионов. С 2019 по 2024 год корпорация передала 280 квартир на сумму 6,7 млрд тенге социально уязвимым категориям, включая многодетные семьи и семьи с детьми с особыми потребностями. В 2025 году 204 единицы служебного жилья будут переданы в собственность работников. Среди крупных проектов — строительство ФОКа на 320 мест, детского сада на 280 мест, реконструкция площади Металлургов и сквера Шахтерской славы в Жезказгане и Сатпаеве.

KAZ Minerals в 2024 году направила около 52 млн долларов на социальные программы. Компания инвестировала в образование, здравоохранение и спорт. В Семее открыта новая IT-школа-лицей на 1 200 мест, построенная за рекордно короткие сроки, а в Павлодаре завершена реконструкция железнодорожного вокзала. Общий объем инвестиций в эти проекты превысил 9 млрд тенге.

"Казцинк" в феврале 2025 года подписал меморандумы с акиматами Восточно-Казахстанской области и области Улытау. На строительство школы в Риддере компания направит 5,5 млрд тенге, еще 1,5 млрд тенге — на развитие хоккея и спортивной инфраструктуры.

Solidcore Eurasia сочетает экологические и социальные инициативы. В 2024 году компания высадила лес на 28 гектарах вблизи Варваринского месторождения в Костанайской области и планирует увеличить площадь озеленения до 1 500 гектаров к 2030 году. Проект зарегистрирован в национальном реестре климатических инициатив Казахстана.

Социальные программы ГМК становятся все более долгосрочными и комплексными. Предприятия не ограничиваются спонсорской помощью — они выстраивают устойчивое партнерство с регионами, участвуют в решении насущных проблем и формируют новую модель взаимодействия бизнеса и общества, где промышленный рост сопровождается улучшением качества жизни людей.