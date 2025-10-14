По итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,3% – МНЭ

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства 14 октября 2025 года по итогам 9 месяцев сообщил, что рост экономики составил 6,3%, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%.

"Среди отраслей наибольший рост демонстрируют услуги транспорта, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность – на 6,2%, сельское хозяйство – на 4,4%. Более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт", – озвучил он.

По его данным, в январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот составил 90,1 млрд долларов.

"Экспорт товаров составил 50,2 млрд долларов, в том числе экспорт обработанных товаров – 18,1 млрд долларов. Импорт товаров составил 40,1 млрд долларов. Несмотря на низкие цены на мировых товарных рынках, сохраняется положительный торговый баланс, который превысил 10 млрд долларов. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 6,2%. При этом наблюдается замедление роста на 0,3 п.п. по сравнению с январем-августом", – дополнил Амрин.

С его слов, рост зафиксирован в 17 регионах – наибольшее увеличение отмечается в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях, а также городах Шымкенте и Алматы. Снижение производства наблюдается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и в области Улытау.

Премьер-министр Олжас Бектенов, в свою очередь, заявил, что в рамках реализации поручений президента требуется больше уделить внимания качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения

"Глава государства на недавнем совещании по вопросам повышения качества экономического развития поручил обеспечить укрепление макроэкономической устойчивости, повышение благосостояния граждан и принять меры по снижению инфляции. Президент отметил, что требуется больше уделить внимания качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения", – подчеркнул Олжас Бектенов.

10 октября 2025 стало известно, каким образом в Нацбанке намерены снижать инфляцию.