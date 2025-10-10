Каким образом в Нацбанке намерены снижать инфляцию

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 10 октября 2025 на брифинге по разъяснению изменения базовой ставки поделился планами по борьбе с инфляцией, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что перед финрегулятором стоит задача снизить инфляцию до 5% в среднесрочном периоде.

"Задачи самые разные. Понятно, что в руках правительства больше немонетарные факторы борьбы с инфляцией, то есть, в первую очередь, увеличение отечественного предложения товаров, снижение импортозависимости и так далее. В наших руках в большей степени монетарные факторы: снижение избыточной денежной массы, минимальные резервные требования, стоимость денег в экономике. Ну, все, о чем мы сегодня регулярно говорим", – сказал Сулейменов.

По его словам, без работы по двум фронтам одновременно, ничего не получится.

"Поэтому, на мой взгляд, просто должна время от времени происходить калибровка или уточнение приоритетов. Вот президент четко сказал, что сейчас приоритет – это борьба с инфляцией, потому что это то, чего хотят люди, то, от чего страдают люди. И в этом отношении нам нужно, засучив рукава, с правительством вместе инфляцию прибить, снизить, а благосостояние увеличить", – отметил спикер.

Ранее Сулейменов оценил уровень инфляции в стране.