В МНЭ прогнозируют рост доходов регионов до 13,3 трлн тенге к 2028 году

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании в Сенате 1 октября 2025 года рассказал, какие налоги и статьи доходов передали из республиканского бюджета акиматам, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что с учетом подходов нового Бюджетного кодекса разработан проект закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы".

"Документ разработан в соответствии с нормами нового Бюджетного кодекса. Новые трехлетние трансферты общего характера направлены на решение основных задач, поставленных перед правительством, в том числе по расширению финансовой самостоятельности регионов, выравниванию доступности социальных благ и государственных услуг для населения", – добавил он.

При этом он подчеркнул, что прогнозы доходов местных бюджетов осуществлялись с учетом изменений, предусмотренных в рамках новых Налогового и Бюджетного кодексов.

"Увеличение доходов обеспечивают такие нормы, как увеличение ставок акцизов, введение прогрессивной ставки индивидуального подоходного налога 15% для доходов, превышающих определенный уровень, передача из республиканского бюджета в местные бюджеты отдельных налогов, сборов и пошлин, введение дополнительной категории доходов с целевой направленностью "Специальные поступления". Кроме того, все штрафы, ранее поступавшие в республиканский бюджет, также переданы на местный уровень", – заявил вице-министр

Учтены, по его словам, и нормы, снижающие доходную часть бюджета, но обеспечивающие реальный рост доходов населения. Это увеличение размера стандартных вычетов с 14 МРП до 30 МРП, снижение ставки транспортного налога путем применения поправочного коэффициента, исключение отдельных видов плат и государственных пошлин.

"Доходы рассчитывались с учетом налогового потенциала регионов. Анализ поступлений доходной части местных бюджетов показывает ежегодный стабильный рост. Темп роста налоговых поступлений за последние три года составил в среднем 127,2%. По прогнозам, доходы регионов возрастут с 10,7 трлн тенге в 2026 году до 13,3 трлн тенге в 2028 году, или на 124,3%", – резюмировал Азамат Амрин.

Прогнозные объемы затрат на развитие предусмотрены на 2026 год в сумме 1,7 трлн тенге, на 2027 год – 3,2 трлн тенге, на 2028 год – 4,1 трлн тенге.

Бюджетные субвенции определены в следующих объемах:

на 2026 год – 5,1 трлн тенге;

на 2027 год – 6,4 трлн тенге;

на 2028 год – 6,8 трлн тенге.

Бюджетные изъятия составляют:

на 2026 год – 0,9 трлн тенге;

на 2027 год – 1,1 трлн тенге;

на 2028 год – 1,4 трлн тенге.

По оценке МНЭ, зависимость местных бюджетов от средств республиканского бюджета в среднем снизится с 50,7% до 33%.

23 сентября 2025 года сообщалось, что правительство Казахстана утвердило план по обеспечению устойчивости государственных финансов на три года.