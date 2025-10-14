Минфин: Бизнес в Казахстане не ушел в тень после мониторинга мобильных переводов

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 октября 2025 года заявил, что опасения о возможном уходе бизнеса в тень из-за тотального контроля не подтвердились, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались результатами мониторинга мобильных переводов, подтвердились ли опасения, что бизнес уйдет в тень или, напротив, часть предпринимателей вышла из серой зоны. "У нас объем безналичных платежей с каждым годом растет. Сегодня их доля в общей массе расчетов составляет 90% – это рекордная цифра. Опасения о том, что из-за тотального контроля бизнес уйдет в тень, не подтверждаются. Что касается правил, согласованных с Национальным банком, – изменения начнут действовать с 1 января 2026 года", – ответил Ержан Биржанов. Ранее Минфин объяснил порог 1 млн тенге для отслеживания переводов между казахстанцами.

