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Финансы

Мониторинг мобильных переводов: Минфин и Нацбанк определились с параметрами контроля

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года озвучил, к какому решению насчет мониторинга мобильных переводов пришли Министерство финансов и Национальный банк Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что сегодня, кроме законопроекта по новому Налоговому кодексу, рассматривались дополнения и по старому Налоговому кодексу, который сегодня действует.

"Мы эти нормы по взаимодействию с Нацбанком сегодня приняли, депутаты одобрили и думаем, совместный приказ вынесем после согласования Сената. В принципе, подходы уже определены – они были ясны и ранее: три месяца подряд от разных 100 лиц получение переводов, плюс сумма перевода должна превышать 12-кратную МЗП. Это на сегодня более 1 млн тенге. Чтобы вы были в курсе – даже если мы его условно примем в мае или июне, то данные будем получать за текущий год, то есть в 2026 году будем получать данные за 2025 год. Мы раз в год сверку делаем", – указал вице-министр.

6 января 2025 года сообщалось, что контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Ранее мы писали, насколько вырос объем безналичных операций в Казахстане. Подробнее об этом по ссылке.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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