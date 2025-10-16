Отмена поправки Джексона-Вэника, ИИ: Жумангарин и Досаев встретились с конгрессменами США

В рамках визита в Вашингтон вице-премьер – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провел ряд встреч с членами Конгресса США. Об этом 16 октября 2025 года проинформировали в пресс-службе МНЭ РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, во время переговоров с конгрессменом, членом Комитета по бюджету и налогам, сопредседателем кокуса "Казахстан – США" Джимми Панеттой, стороны обсудили вопросы развития двусторонней торговли и экономического сотрудничества.

"Серик Жумангарин поблагодарил конгрессмена за поддержку Казахстана в продвижении вопроса об отмене поправки Джексона-Вэника и выразил надежду на скорейшее урегулирование данного вопроса в Конгрессе США". Пресс-служба МНЭ РК

Фото: gov.kz

Вице-премьер отметил, что Казахстан остается стабильной и предсказуемой площадкой для инвестиций и ведения бизнеса. Он проинформировал о встречах с представителями Торговой палаты США в рамках продолжения диалога, начатого президентом Казахстана с американским бизнесом в сентябре в Нью-Йорке.

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения присутствия американских университетов в Казахстане. Сегодня в Казахстане работают порядка 30 зарубежных вузов, из них два – американских. Страна открыта для партнерства с ведущими образовательными центрами мира.

Также сообщается, что Серик Жумангарин совместно с заместителем руководителя Администрации президента РК Ерболатом Досаевым встретился с конгрессвумен Кэрол Девайн Миллер.

Фото: gov.kz

"Стороны сделали акцент на важности развития экономических отношений между Казахстаном и США, в том числе в сферах энергетики, искусственного интеллекта, цифровизации и других. Ерболат Досаев представил видение Казахстана по формированию новой технологической экономики и укреплению роли страны как ключевого партнера США в Центральной Азии". Пресс-служба МНЭ РК

Кэрол Миллер отметила важность развития сотрудничества для будущих поколений и подчеркнула готовность содействовать его дальнейшему укреплению.

Вместе с тем вице-премьер Казахстана встретился с членом Комитета по бюджету и налогам, конгрессменом Томасом Суоззи, на которой обсуждался ход рассмотрения вопроса об отмене поправки Джексона-Вэника.

В пресс-службе МНЭ РК отметили, что все конгрессмены на встречах подтвердили готовность оказывать поддержку Казахстану в этом направлении.

Фото: gov.kz

"Мы рассматриваем наш визит как продолжение диалога, начатого главой государства в Нью-Йорке, и уверены, что эти встречи придадут новый импульс сотрудничеству между Казахстаном и Соединенными Штатами", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Поправка Джексона-Вэника – поправка 1974 года к Закону о торговле США (1974), ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником. Поправка запрещает предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, нарушающим или серьезно ограничивающим права своих граждан на эмиграцию и другие права человека. Поправка предусматривает также применение дискриминационных тарифов и сборов в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой.

Еще в мае 2023 года стало известно, что США намерены наладить нормальные торговые отношения с Казахстаном. Отмечалось, что в Конгрессе США рассмотрят отмену поправки "Джексона-Вэника" в отношении Казахстана, которая действовала со времен СССР.