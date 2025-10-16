#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
539.56
627.35
6.84
События

Объем удешевленного ипотечного кредитования увеличат в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правительство Казахстана в рамках исполнения поручения президента начало принимать меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ, сообщает Zakon.kz.

Одна из таких мер касается ипотеки.

"На фоне сокращения предложений по ипотечным программам со стороны банков второго уровня, связанного с повышением базовой ставки, принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге", – проинформировали в правительстве 16 октября 2025 года.

Кроме того, решено возобновить востребованную программу "Әскери баспана", которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее 7 000 семей военнослужащих ежегодно.

"Со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года", – заключили в правительстве.

Утром 16 октября стало известно, что президент Казахстана поручил премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан.

Ранее ряд банков приостановили или ограничили прием заявок на ипотечное кредитование. Почему застопорился рынок кредитования, писал Zakon.kz.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Условия ипотечного кредитования не оправдывают надежды казахстанцев
17:29, 11 мая 2023
Условия ипотечного кредитования не оправдывают надежды казахстанцев
Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования "7-20-25"
12:29, 11 ноября 2024
Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования "7-20-25"
Что изменилось в кредитовании бизнеса и населения за год
16:19, 18 февраля 2025
Что изменилось в кредитовании бизнеса и населения за год
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: