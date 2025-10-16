Объем удешевленного ипотечного кредитования увеличат в Казахстане
Правительство Казахстана в рамках исполнения поручения президента начало принимать меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ, сообщает Zakon.kz.
Одна из таких мер касается ипотеки.
"На фоне сокращения предложений по ипотечным программам со стороны банков второго уровня, связанного с повышением базовой ставки, принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге", – проинформировали в правительстве 16 октября 2025 года.
Кроме того, решено возобновить востребованную программу "Әскери баспана", которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее 7 000 семей военнослужащих ежегодно.
"Со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года", – заключили в правительстве.
Утром 16 октября стало известно, что президент Казахстана поручил премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан.
Ранее ряд банков приостановили или ограничили прием заявок на ипотечное кредитование. Почему застопорился рынок кредитования, писал Zakon.kz.
