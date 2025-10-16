#АЭС в Казахстане
События

Токаев дал поручение премьер-министру Бектенову

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 08:56 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана поручил премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 октября рассказал помощник-пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай в своем Telegram-канале.

"Правительству надлежит внести коррективы и принять решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата, а также оздоровление экономической ситуации в стране", – говорится в сообщении.

Глава государства считает, что основные параметры экономической политики правительства соответствуют стратегическим интересам Казахстана, учитывают глобальную конъюнктуру и современные рыночные тенденции.

14 октября премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что необходимо усилить рост в обрабатывающей промышленности, привлечь больше инвестиций, сдержать рост цен и модернизировать инфраструктуру.

Фото Алия Абди
Алия Абди
