Экономика и бизнес

Жумангарин представил в Мажилисе план развития регионов и трансфертов до 2028 года

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:21 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 22 октября 2025 года внес на рассмотрение в Мажилис законопроект об объемах трансфертов, передает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин отметил, что на рассмотрение в Мажилис вносится проект Закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы".

"Доходы местных бюджетов для определения трансфертов общего характера прогнозируются в 2026 году 10,7 трлн тенге, в 2027 году – 12,1 трлн тенге, в 2028 году – 13,3 трлн тенге. Расходы составили 14,9 трлн тенге в 2026 году, 17,3 трлн тенге в 2027 году и 18,7 трлн тенге в 2028 году. Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе. При определении объемов трансфертов общего характера учтены целевые текущие трансферты, которые сохранят свое целевое назначение", – озвучил он.

По его словам, дополнительно учтены расходы на субсидирование АПК, средства на внедрение водосберегающих технологий орошения, расходы на содержание вновь вводимых объектов и другие в объеме на 2026 год – 1,5 трлн тенге, в 2027 году – 1,6 трлн тенге, в 2028 году – 2,1 трлн тенге.

"Субвенции на 2026 год планируются в объеме 5,1 трлн тенге, изъятия – 879,9 млрд тенге. В 2028 году Павлодарская область станет самодостаточной, а Мангистауская область вновь станет донором. По нашей оценке, зависимость местных бюджетов от средств республиканского бюджета в среднем снизится с 50,7% до 33 %. Для обеспечения равного доступа регионов к базовой инфраструктуре расчет значений целевых показателей регионов по бюджету развития будет осуществляться с учетом результатов Системы региональных стандартов", – сказал Жумангарин.

Он отметил, что бюджет развития для этого ежегодно увеличивается: 2026 году – 1,7 трлн тенге, в 2027 году – 3,2 трлн тенге и в 2028 году – 4,2 трлн тенге. Всего за три года 9,1 трлн тенге.

"С учетом заложенных средств на бюджет развития показатель обеспеченности СРС составит 69,2%. В 2026 году средства будут направлены на завершение начатых и продолжающихся проектов, в последующие годы – на реализацию новых. Хотелось бы отметить, что дополнительно из республиканского бюджета будут финансироваться объекты общестранового значения и критическая инфраструктура. За счет средств Специального государственного фонда финансируются объекты социальной сферы", – дополнил он.

С его слов, для развития реального сектора экономики предусматривается капитализация АО "Байтерек" порядка 8 трлн тенге.

"Планируется увеличить объемы государственных гарантий на инфраструктурные проекты – строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог. Проекты по всем этим механизмам будут реализовываться в регионах и увеличивать совокупный бюджет развития. В целом Прогноз социально-экономического развития страны и проект Закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" направлены на таргетирование качественного и динамичного развития национальной экономики, обеспечение стабильности государственных финансов и на развитие регионов", – сказал министр.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин внес на рассмотрение в Мажилис прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
