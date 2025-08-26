План развития экономики до 2035 года представили в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 26 августа 2025 года рассказал, как будет развиваться экономика страны в ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин представил проекты социально-экономического развития на 2026-2028 годы и долгосрочного прогноза развития на 2026-2035 годы.

"Прогноз социально-экономического развития сформирован на основе базового варианта. В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году по прогнозам составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года – 5,3%. Номинальный ВВП вырастет с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году", – отметил он.

По его данным, рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. Так, в обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов.

"Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве – 3,9%, в строительстве – 11,0%, услуг транспорта – 10,1% и в торговле – 6,7%. Сохранится положительный торговый баланс. Экспорт по прогнозам увеличится с 77,1 млрд долларов в 2026 году до 83,7 млрд долларов в 2028 году, импорт – с 67,7 до 75,2 млрд долларов. Прогноз инфляции в 2026 году не превысит уровня 10,0%, в 2027 и 2028 году – на уровне 6,0%", – заверил глава МНЭ.

Долгосрочный прогноз развития на 2026-2035 годы разработан с целью реализации нового Бюджетного кодекса. В нем рассмотрены три варианта долгосрочного развития: базовый, умеренный и альтернативный.

"Средний за 10 лет рост экономики в альтернативном варианте прогнозируется на уровне 5,1%, в умеренном – 4,3%. В базовом варианте среднегодовой рост ВВП за 10 лет составит 4,5%. Номинальный ВВП увеличится до 473,2 трлн тенге в 2035 году. Базовые показатели на 2026-2028 годы соответствуют Прогнозу социально-экономического развития на три года. Доходы государственного бюджета в 2035 году увеличатся до 66,8 трлн тенге. Гарантированный трансферт предусмотрен со снижением до 2,0 трлн тенге с 2029 года", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Дефицит бюджета определен с постепенным снижением до 0,4 % к ВВП в 2029 году и достижением нулевого уровня начиная с 2030 года.

1 августа 2025 сообщалось, что в Казахстане утверждены новые правила составления отчета об исполнении бюджета. Он будет отражать все операции по поступлениям и финансированию расходов республиканского бюджета, проведенные за отчетный финансовый год.