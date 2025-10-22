Жизнь "с чистого листа": Минфин поделился хорошей новостью

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, что с 1 января 2026 года малый и микробизнес начнут работу без налоговых проверок за прошлые годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что разработаны дополнительные меры, чтобы нагрузка для малого и микробизнеса была минимальной.

"В первую очередь – не будет налоговых проверок за предыдущие периоды. С 1 января мы начинаем жизнь "с чистого листа": не проверяем 2023, 2024 и 2025 годы. Для малого бизнеса это трехлетний период исковой давности. Также не будут проводиться камеральные проверки – сопоставление данных отчетности с другими источниками информации, за исключением доходов нерезидентов. Проверочные мероприятия могут проводиться, если такое решение выносится правоохранительными органами в рамках возбужденного уголовного дела, – это стандартная процедура", – озвучил Биржанов.

Он добавил, что налогоплательщик при желании может сам инициировать проверку – например, если подает заявление на возврат НДС. В этом случае налоговые органы имеют право провести проверку для подтверждения правомерности возврата.

"Это не налоговая амнистия. Мы полностью налоги не списываем. Мы просто не проводим проверки за старые периоды. По налоговой задолженности – если она имеется, то по основному платежу мы принимаем оплату до 1 апреля. Если налогоплательщик оплачивает добровольно, мы не взыскиваем ни пени, ни штрафные санкции", – дополнил спикер.

