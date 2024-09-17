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Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 18:36 Фото: pixabay
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса 17 сентября 2024 года рассказал, как индивидуальные предприниматели будут подавать декларацию и платить в последующем налоги, сообщает Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что на сегодня по спецрежимам налоговая отчетность предоставляется два раза в год.

"Теперь мы планируем сделать так, чтобы ее сдавали один раз в год, то есть сдается в начале следующего года, и, условно, к 20 февраля следующего года уплачивается налог. Таким образом, для налогоплательщиков, особенно представителей малого бизнеса, предоставляется своего рода льготный период: целый год они работают, зарабатывают, пускают деньги в оборотные средства, увеличивая свои доходы, и уже по итогам года сдают отчетность и уплачивают налоги. Это большой плюс", – добавил он.

Налоговики даже готовы оказывать услуги предзаполнения налоговой декларации, при условии, что налогоплательщик готов раскрыть свои данные от банков и других источников.

"Сегодня в спецрежиме у нас два миллиона индивидуальных предпринимателей. Вот все они могут этот режим применять. Это все магазины у дома, кафе, вся торговля. Все могут попасть под второй режим", – резюмировал вице-министр. 

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин ранее сообщил, что количество специальных налоговых режимов будет оптимизировано.

Проектом нового Налогового кодекса предлагается только три режима:

  • новый льготный режим для самозанятых, где ставка ИПН обнулена. Предельный доход – не более 15 млн тенге в год. Регистрация в качестве ИП не требуется. Ставка 4% от оборота. Из них 2% – ОПВ, 1% – ОСМС, 1% – ГФСС. Он будет касаться больше курьеров, водителей, ремесленников, то есть когда нет наемных работников;
  • специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Ставка в 4% для операций В2С с правом маслихатов понижать ставку до 2%, а также ставка в 12% для операций В2В. Предел по обороту – 600 тыс. МРП в год. Предусмотрен запретительный список видов деятельности для применения данного СНР. Количество работников не будет ограничиваться. А также налогоплательщики, применяющие данный режим, не будут являться плательщиками НДС;
  • предлагается сохранить СНР для крестьянских и фермерских хозяйств, как есть. Только вместо единого земельного налога будет уплачиваться ИПН. Кроме того, для данного режима дополнительно предлагается ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки.

17 сентября 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, как можно будет ликвидировать ИП в Казахстане. Новеллы предлагается внести в рамках нового Налогового кодекса. 

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