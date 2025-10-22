Тайно сдают квартиры: Минфин намерен взяться за нелегальную аренду

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, как будут выводить из тени квартиры, которые сейчас сдаются в аренду без уплаты налогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что всегда идет работа над выводом из тени такого сектора. Для этого, по его словам, создаются разные упрощенные налоговые режимы, в том числе специальный налоговый режим.

"Здесь вопрос не только в налогообложении, это и вопросы борьбы с преступностью: если не ведется учет, непонятные элементы могут проживать в этих квартирах без прописки", – мотивировал он.

Журналисты поинтересовались, как они будут выводить их в легальное поле.

"Мы проводим камеральный контроль и сопоставляем данные. Если, условно, у физического лица есть десять квартир, и он проживает по одному адресу, значит, остальные девять квартир, возможно, сдаются. Мы работаем тесно с ОСИ, участковыми – эти вопросы отслеживаем. Мы также видим, что владелец этих десяти квартир получает раз в месяц, условно, оплату через банковские приложения и другие источники, и у нас вопросы к нему возникают", – пояснил вице-министр.

