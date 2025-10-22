#АЭС в Казахстане
Финансы

Тайно сдают квартиры: Минфин намерен взяться за нелегальную аренду

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 12:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, как будут выводить из тени квартиры, которые сейчас сдаются в аренду без уплаты налогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что всегда идет работа над выводом из тени такого сектора. Для этого, по его словам, создаются разные упрощенные налоговые режимы, в том числе специальный налоговый режим.

"Здесь вопрос не только в налогообложении, это и вопросы борьбы с преступностью: если не ведется учет, непонятные элементы могут проживать в этих квартирах без прописки", – мотивировал он.

Журналисты поинтересовались, как они будут выводить их в легальное поле.

"Мы проводим камеральный контроль и сопоставляем данные. Если, условно, у физического лица есть десять квартир, и он проживает по одному адресу, значит, остальные девять квартир, возможно, сдаются. Мы работаем тесно с ОСИ, участковыми – эти вопросы отслеживаем. Мы также видим, что владелец этих десяти квартир получает раз в месяц, условно, оплату через банковские приложения и другие источники, и у нас вопросы к нему возникают", – пояснил вице-министр.

Ранее Биржанов ответил на предложение депутатов поднять размер минимальной заработной платы (МЗП) до 110 тысяч тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
