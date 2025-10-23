Законодательные поправки и повышение эффективности – Асет Шарипов о правовых приоритетах БРК

Заместитель председателя правления Банка Развития Казахстана (дочерняя структура Холдинга "Байтерек") Асет Шарипов рассказал в интервью о законодательных поправках, повлиявших на работу БРК, обмене опытом и планах на ближайшую перспективу.

– Асет Булатович, прошлый год был непростым для мировой экономики – высокая инфляция, дорогие деньги и другое. Как эти вызовы повлияли на финансирование проектов Банком и на вашу работу с правовыми рисками?

– Отмеченные вызовы прошлого года, безусловно, потребовали от команды проактивного и гибкого подхода к финансированию и юридическому сопровождению проектов. Риски оказались более сложными и взаимосвязанными, что стало проверкой на устойчивость наших внутренних процессов и командных компетенций.

Принимая во внимание эту ситуацию, нельзя не отметить успехи Банка: объем консолидированных активов увеличился по сравнению с 2020 годом на 98% и составил по итогам первого полугодия 2025 года 6 137 млрд тенге. Консолидированный кредитный и лизинговый портфель за аналогичный период увеличился в два раза, или на 2,4 трлн тенге.

В условиях высокой волатильности Банк стал активнее финансировать проекты, имеющие стратегическую значимость для экономики и устойчивую бизнес-модель. Особое внимание уделялось инфраструктурным проектам и импортозамещающим инициативам.

Так, по итогам 9 месяцев 2025 года БРК обеспечил финансирование проектов на сумму 1 446 млрд тенге, включая гарантии. Динамика показывает устойчивый рост: в 2023 году этот показатель составлял 785 млрд тенге.

Таким образом, финансирование проектов стало более целенаправленным, с акцентом на устойчивость и качество, при этом юридическая функция играет по-прежнему ключевую роль от структурирования условий сделок до управления правовыми рисками.

– Какие важные изменения в правовой сфере произошли за последний год и затронули БРК?

– В течение последнего года мы сосредоточили усилия на важной законодательной инициативе – проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".

В рамках этого проекта нами инициирован ряд поправок в законы "О Банке Развития Казахстана", "О рынке ценных бумаг", Социальный кодекс РК и другие.

Мы провели комплексную работу по подготовке и согласованию предложений, и наши усилия увенчались успехом: 30 июня 2025 года глава государства подписал соответствующий закон.

Для нас ключевыми стали изменения в Закон РК "О Банке Развития Казахстана", которые значительно сократили бюрократические процедуры при заключении сделок с аффилированными лицами – в частности, с компаниями, входящими в состав национального управляющего холдинга, и дочерними организациями БРК. Это касается определения и изменения условий финансирования, обеспечения обязательств и иных сделок с указанными лицами.

Кроме того, в целях обеспечения возвратности займов, выданных Банком за счет средств республиканского бюджета и Национального фонда, БРК был включен в перечень лиц, уполномоченных на приобретение проблемных кредитов вне электронной биржи.

– Какой эффект ожидаете от этих изменений?

– В первую очередь, это, конечно, повышение операционной эффективности, гибкости в управлении и ускорение реализации инвестиционных проектов. Благодаря внесенным поправкам удалось сократить сроки принятия корпоративных решений, снять правовые барьеры и исключить во многом излишние формальности.

– Как сегодня обстоят дела с управлением проблемными активами? Насколько существенно изменилась динамика по сравнению с прошлым годом?

– Управление проблемными активами остается одним из важных направлений нашей работы. Благодаря автоматизированной системе, охватывающей весь цикл от признания актива проблемным до его полного погашения, мы значительно повысили эффективность и оперативность всех процессов.

За последний год динамика сохраняется положительной: доля NPL (non performing loans – просроченные кредиты) остается на низком уровне – 0,25% от портфеля.

Мы уделяем большое внимание ранней диагностике проблем, регулярному мониторингу и проактивному управлению. Так, только в период с 2021 года нам удалось высвободить порядка 45 млрд тенге проблемных активов, что позволило реинвестировать высвобожденные средства в новые проекты.

– Можете привести конкретные примеры, как Банку удалось реабилитировать такой крупный проблемный актив? С какими трудностями столкнулись?

– В результате кропотливой и слаженной работы с проблемными активами Банку удалось реанимировать и модернизировать производство ряда крупных предприятий страны, в том числе за счет привлечения инвесторов. Из них можно отметить цементный завод в области Абай (привлечен инвестор из Сингапура), завод по производству и обработке листового стекла в Кызылординской области (инвестор из Китая), предприятие по производству автобензина и дизельного топлива экокласса К5 в Западно-Казахстанской области.

Помимо прочего, продолжается работа по возврату проблемной задолженности с использованием имеющихся правовых институтов, таких как судебное взыскание, медиация, исполнительное производство, банкротство и реабилитация.

Учитывая специфичность проектов Банка, в процессе урегулирования проблемной задолженности свои трудности имеются на каждом этапе работы: от мер противодействия Банку процессуально-правового характера со стороны должников до поиска и привлечения инвесторов на неработающие, простаивающие предприятия.

– Были ли за последний год внедрены новые механизмы или подходы, упрощающие процесс взыскания задолженности? Какие меры Банк принимает для профилактики подобных случаев?

– В течение последнего года кардинально новых механизмов взыскания мы не внедряли, поскольку действующие инструменты уже хорошо себя зарекомендовали. Вместе с тем мы продолжаем совершенствовать текущие подходы и повышать качество взаимодействия между подразделениями.

Основное внимание уделяется профилактике: в частности, усилена внутренняя координация между подразделениями в случае возникновения тревожных сигналов по проектам. Это позволяет быстрее реагировать на потенциальные риски и принимать меры до того, как ситуация перерастет в полноценную проблему. Такой проактивный подход играет важную роль в профилактике и стабильно снижает долю проблемных активов.

– Известно, что БРК активно делится правовой экспертизой с другими финансовыми институтами. Какой опыт вы передаете партнерам? Можете привести конкретные примеры?

– Да, все верно. Мы рассматриваем правовую экспертизу не просто как инструмент сопровождения сделок или обеспечения кредитной деятельности. Для нас это стратегический ресурс, который помогает выстраивать устойчивую и прозрачную правовую среду в финансовом секторе.

В рамках недавней встречи с фондом "Даму" наши юристы поделились практическими наработками по сопровождению крупных инвестиционных проектов. Мы обсудили особенности EPC-контрактов, механизмы управления юридическими рисками, а также адаптацию условий контрактов к требованиям законодательства Казахстана.

Отдельно рассмотрели вопросы распределения ответственности между сторонами, исполнения обязательств и типовые правовые сложности, с которыми мы сталкивались в проектах с международным участием. Такой формат сотрудничества помогает не только усиливать правовую экспертизу партнеров, но и формировать общие подходы к реализации сложных сделок.

– А участвует ли Банк в проектах, связанных с жизнеобеспечением населения?

– Да, конечно. В целях реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" на 2025-2029 годы Банком разработана программа для финансирования инвестиционных проектов энергетического и коммунального секторов.

Впервые БРК планирует напрямую предоставлять субъектам естественных монополий в сфере ЖКХ долгосрочное (до 20 лет) финансирование. Сумма займа будет определяться Банком индивидуально по каждому заемщику по результатам банковской экспертизы. Кредитование заемщиков будет осуществляться только в тенге.

На данный момент Банком уже начато рассмотрение заявок от потенциальных заемщиков (субъектов естественных монополий). В рамках данных и других проектов также рассматривается возможность использования цифрового тенге в качестве одного из инструментов расчетов и финансирования.

Таким образом, новое направление финансирования позволит поддержать обновление коммунальной и энергетической инфраструктуры страны, вывести коммунально-снабжающий сектор из "красной зоны" и содействовать устойчивому развитию национальной экономики.

– Главная цель БРК на следующий год в части правового регулирования? Что больше всего мешает бизнесу и развитию проектов сегодня и требует исправления в первую очередь?

– В настоящее время мы прорабатываем ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование правового регулирования банковской деятельности.

В частности, подготовлены предложения по внесению изменений в законы РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" в новой редакции и "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

Поправки, среди прочего, определяют требования к банкам, которые планируют выпускать ценные бумаги за рубежом, порядок уступки прав по договорам банковского займа, а также ряд других аспектов.

– Благодарим за содержательное интервью!