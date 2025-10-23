#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Господдержка сельского хозяйства – важная составляющая успеха

Господдержка сельского хозяйства, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 15:42 Фото: из личного архива Н. Утеулина
В этом твердо убежден директор ТОО "ННН+В-2005" Нуркелген Утеулин из Костанайской области.

Сельское хозяйство – ключевая отрасль экономики Казахстана, обеспечивающая продовольственную безопасность и развитие сельских территорий. Благодаря беспрецедентной государственной поддержке, выраженной в новых программах и инициативах нашего президента Касым-Жомарта Токаева, агросектор стремится к высокой эффективности, инновациям и экспортной ориентации. Опыт аграриев Костанайской области демонстрирует практическую реализацию этих стратегических задач.

Фото: из личного архива Н. Утеулина

На Первом форуме аграриев и в Послании этого года президент страны четко определил приоритеты поддержки по развитию сельского хозяйства: расширение льготного кредитования, диверсификация посевов и переработки, развитие аграрной науки и инноваций, поддержка животноводства и создание агрохабов.

"Для нас, товаропроизводителей созданы все условия для эффективной работы. Финансирование АПК достигло рекордных масштабов, только в 2025 году на поддержку аграриев направлено около 1 трлн. тенге. Субсидируются до 70% стоимости элитных семян и до 60% стоимости минеральных удобрений отечественного производства. Также актуальным вопросом всегда остается обновление сельхозтехники, в его решении в полной мере способствует программа "Льготный лизинг", по которой в текущем году государством выделено 250 млрд тенге", – отмечает Нуркелген Утеулин.

Фото: из личного архива Н. Утеулина

Помимо этого сельхозтоваропроизводитель говорит о важности и доступности программ кредитования под минимальные ставки вознаграждения такие как "Ауыл аманаты", "Кең дала" для проживающих на селе.

"Возглавляемое мною ТОО "ННН+В-2005", наравне со всеми сельхозтоваропроизводителями пользуется программами господдержки и использует возможности развития своего производства. На весенне-полевые и уборочные работы мы получили достаточные объемы дизельного топлива по льготным ценам. Разница в цене существенная – 254 тенге за литр, что по текущим ценам ниже рыночной стоимости порядка на 20%. Такой механизм способствует снижению себестоимости нашей продукции, повышает рентабельность и конкурентоспособность", – делится директор ТОО.

Стоит отметить что в ТОО "ННН+В-2005" в этом году урожайность составила в среднем не менее 20 ц/га. Такой показатель достигнут благодаря повышению продуктивности и применению удобрений, средств защиты растений, современной технике. Помимо этого в товариществе отмечают успехи и по другим культурам, выращиваемым в рамках диверсификации структуры посевных площадей.

Фото: из личного архива Н. Утеулина

Нуркелген Утеулин подчеркивает, что для развития собственного производства, делается все необходимое и в этом есть большая доля участия государственных программ поддержки отрасли.

Айсулу Омарова
