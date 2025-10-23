"На новые инициативы" – в бюджете появилась новая статья расходов на 1 трлн тенге

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 23 октября 2025 года на брифинге в Сенате разъяснил появившуюся в республиканском бюджете статью расходов "на новые инициативы", передает корреспондент Zakon.kz.

На эту статью заложен 1 трлн тенге. "На шесть госорганов – Минпром, Минсельхоз, Минторговли, Миннацэкономики, Минтуризма – распределены эти средства, 1 трлн тенге. Это процесс. Этот обезличенный триллион "сидит" в Министерстве финансов", – сказал Амрин. По его словам, средства по этой статье расходов будут распределяться при появлении проектов. "Когда появляются проекты, эти средства распределяются. Тогда мы уже понимаем, какое министерство должно быть администратором этих средств", – добавил вице-министр. Вчера, 22 октября, Мажилис принял трехлетний бюджет Казахстана.

