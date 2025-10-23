#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Экономика и бизнес

"На новые инициативы" – в бюджете появилась новая статья расходов на 1 трлн тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 17:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 23 октября 2025 года на брифинге в Сенате разъяснил появившуюся в республиканском бюджете статью расходов "на новые инициативы", передает корреспондент Zakon.kz.

На эту статью заложен 1 трлн тенге.

"На шесть госорганов – Минпром, Минсельхоз, Минторговли, Миннацэкономики, Минтуризма – распределены эти средства, 1 трлн тенге. Это процесс. Этот обезличенный триллион "сидит" в Министерстве финансов", – сказал Амрин.

По его словам, средства по этой статье расходов будут распределяться при появлении проектов.

"Когда появляются проекты, эти средства распределяются. Тогда мы уже понимаем, какое министерство должно быть администратором этих средств", – добавил вице-министр.

Вчера, 22 октября, Мажилис принял трехлетний бюджет Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В МНЭ прогнозируют рост доходов регионов до 13,3 трлн тенге к 2028 году
13:06, 01 октября 2025
В МНЭ прогнозируют рост доходов регионов до 13,3 трлн тенге к 2028 году
3,7 трлн тенге принесли в бюджет изменения в налоговом законодательстве – МНЭ
16:16, 11 сентября 2025
3,7 трлн тенге принесли в бюджет изменения в налоговом законодательстве – МНЭ
Какие налоги могут передать в местные бюджеты, рассказал вице-министр нацэкономики
17:41, 23 февраля 2023
Какие налоги могут передать в местные бюджеты, рассказал вице-министр нацэкономики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: