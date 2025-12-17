#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Финансы

Могут ли изменить Налоговый кодекс на фоне жалоб бизнеса

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:36 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года пояснил поручение президента найти разумный баланс между интересами бюджета и предпринимателей относительно нового Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли внесение поправок в новый Налоговый кодекс страны.

"Анализ тех предложений, которые поступают от бизнеса, мы делали. Их можно разделить на две части – касающиеся налоговой политики и касающиеся налогового администрирования. В первой части в принципе только один вопрос, который часто поднимается, – это запрет на вычет по юридическим лицам, которые работают со спецрежимами. И очень много вопросов, касающихся администрирования. То есть, как заполнять форму, как работает лицевой счет и так далее", – уточнил Амрин.

Он добавил, что запрет на вычет – законодательно установленная норма, которая вступает в силу с 1 января 2026 года.

"Он меняться не будет. Декларацию "упрощенцы" у нас сдают в августе и по итогам первого полугодия, как отчетность будет сдана, мы посмотрим все цифры и будем уже делать какие-то выводы", – добавил вице-министр.

Между тем вице-министр финансов Ержан Биржанов напомнил, что для гибкого перехода к новому Налоговому кодексу, чтобы микро и малый бизнес не пострадал, приняты оперативные меры.

"Они уже утверждены, и мы буквально на этой неделе об этих изменениях еще раз объявим, но основные изменения следующие: для микро и малого бизнеса – мы освобождаем их от административной ответственности за непостановку на учет по НДС, это была большая проблема, с которой мы столкнулись. В судебном порядке сейчас много с налогоплательщиками оспариваем. Следующее – это списание пеней и штрафов при оплате основного платежа, с нового года вступит эта норма", – пояснил он.

Отменяется также, по его словам, камеральный контроль за прошлые периоды, то есть не будут выставляться уведомления о камеральном контроле за 2023, 2024, 2025 годы в 2026 году.

"Также не будут проводиться проверки за прошедшие периоды, это опять же 2023, 2024, 2025 годы. То есть мы начинаем жизнь с "чистого" листа. Хотелось бы еще сказать: для микро и малого бизнеса мы не будем подавать в судебные органы иски о признании сделок недействительными, эти новшества как раз направлены на поддержку микро и малого бизнеса", – резюмировал Ержан Биржанов.

5 декабря 2025 года Биржанов рассказал, что изменится в части взыскания долга по налогам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Минфине рассказали о махинациях в частных школах
13:27, Сегодня
В Минфине рассказали о махинациях в частных школах
Налоговый кодекс в Казахстане упростят, но не для всех
12:12, 13 сентября 2023
Налоговый кодекс в Казахстане упростят, но не для всех
Налоговые льготы на триллионы тенге хотят отменить в Казахстане
16:16, 17 сентября 2024
Налоговые льготы на триллионы тенге хотят отменить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: