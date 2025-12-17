Могут ли изменить Налоговый кодекс на фоне жалоб бизнеса

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года пояснил поручение президента найти разумный баланс между интересами бюджета и предпринимателей относительно нового Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли внесение поправок в новый Налоговый кодекс страны.

"Анализ тех предложений, которые поступают от бизнеса, мы делали. Их можно разделить на две части – касающиеся налоговой политики и касающиеся налогового администрирования. В первой части в принципе только один вопрос, который часто поднимается, – это запрет на вычет по юридическим лицам, которые работают со спецрежимами. И очень много вопросов, касающихся администрирования. То есть, как заполнять форму, как работает лицевой счет и так далее", – уточнил Амрин.

Он добавил, что запрет на вычет – законодательно установленная норма, которая вступает в силу с 1 января 2026 года.

"Он меняться не будет. Декларацию "упрощенцы" у нас сдают в августе и по итогам первого полугодия, как отчетность будет сдана, мы посмотрим все цифры и будем уже делать какие-то выводы", – добавил вице-министр.

Между тем вице-министр финансов Ержан Биржанов напомнил, что для гибкого перехода к новому Налоговому кодексу, чтобы микро и малый бизнес не пострадал, приняты оперативные меры.

"Они уже утверждены, и мы буквально на этой неделе об этих изменениях еще раз объявим, но основные изменения следующие: для микро и малого бизнеса – мы освобождаем их от административной ответственности за непостановку на учет по НДС, это была большая проблема, с которой мы столкнулись. В судебном порядке сейчас много с налогоплательщиками оспариваем. Следующее – это списание пеней и штрафов при оплате основного платежа, с нового года вступит эта норма", – пояснил он.

Отменяется также, по его словам, камеральный контроль за прошлые периоды, то есть не будут выставляться уведомления о камеральном контроле за 2023, 2024, 2025 годы в 2026 году.

"Также не будут проводиться проверки за прошедшие периоды, это опять же 2023, 2024, 2025 годы. То есть мы начинаем жизнь с "чистого" листа. Хотелось бы еще сказать: для микро и малого бизнеса мы не будем подавать в судебные органы иски о признании сделок недействительными, эти новшества как раз направлены на поддержку микро и малого бизнеса", – резюмировал Ержан Биржанов.

5 декабря 2025 года Биржанов рассказал, что изменится в части взыскания долга по налогам.