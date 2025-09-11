3,7 трлн тенге принесли в бюджет изменения в налоговом законодательстве – МНЭ

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации трехлетнего бюджета в Мажилисе 11 сентября 2025 года рассказал, как будет развиваться экономика Казахстана в 2026-2028 годах, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин сообщил, что, согласно Прогнозу социально-экономического развития страны, реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за три года – 5,3%. Номинальный ВВП, по его данным, вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.

"На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2026-2028 годы. Так, доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге, или на уровне 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге", – отметил вице-министр.

Основное увеличение доходов прогнозируется за счет:

изменений в налоговом законодательстве – 3,7 трлн тенге;

роста экономики – 1,5 трлн тенге;

других факторов – 0,3 трлн тенге.

В налоговых поступлениях наибольший удельный вес занимают налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный налог.

Неналоговые поступления определены в размере 330 млрд тенге, специальные поступления – 20 млрд тенге.

"В целом обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами растет с 63,7% в 2025 году до 83,5% в 2028 году. Привлечение целевого трансферта из Национального фонда на предстоящий период не планируется. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда определен в объеме 2 770 млрд тенге ежегодно", – подчеркнул Азамат Амрин.

Отмечается, что темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Так, расходы республиканского бюджета в 2026 году планируются в объеме 27,7 трлн тенге, в 2027 году – 28,8 трлн тенге, в 2028 году – 29,8 трлн тенге.

