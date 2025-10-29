За скрытую добычу под видом разведки хотят отзывать лицензии в Казахстане

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан рассказал, что изменится в законе "О недрах и недропользовании", передает корреспондент Zakon.kz.

Иран Шархан презентовал депутатам законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании". По его словам, документ направлен на обеспечение прозрачности доступа к недрам, ужесточение правовых последствий за нарушение механизмов прозрачности и цифровизации.

Так, по словам вице-министра, упрощается механизм доступа к недрам для разведки твердых полезных ископаемых. При этом закрепляется интерактивная карта, в которой отображены доступные для разведки территории и территории, где выдача блоков под разведку не допускается: населенные пункты, нацпарки, заповедники, земли обороны и так далее.

"Скрытая добыча твердых полезных ископаемых под предлогом опытно-промышленной добычи также будет поставлена под запрет и вести к немедленному отзыву лицензии на разведку. Для этого изъятие горной массы и перемещение почвы свыше 1000 куб. м и также изъятие полупромышленных проб будут строго регламентированы и подлежать разрешению при условии обоснования необходимости такого изъятия", – подчеркнул Иран Шархан.

Кроме того, законопроектом предусматривается усиление контроля за реализацией промышленно-инновационных проектов в сфере твердых полезных ископаемых, не допуская их разделение с участком недр.

Отмечается, что по новым таким проектам в целях недопущения возникновения неработающих проектов вводится более высокое инвестиционное требование, финансы на которые должны быть подтверждены соответствующими документами. Лицензии по недропользованию по данным проектам дополняются строгими условиями, стимулирующими внутренний рынок переработки, и будут выдаваться по согласованию главы государства приоритетно по территориям, выставляемым на аукцион.

