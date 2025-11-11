В Казахстане нашли новые месторождения золота и меди

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании правительства 11 ноября 2025 года рассказал о результатах геологоразведочных работ, передает корреспондент Zakon.kz.

Иран Шархан рассказал о новых месторождениях.

"По итогам геологоразведочных работ впервые поставлены на учет пять месторождений, среди них Кок-Жон (уч. Болаттобе), Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий, Такыр-Кальджир. Прирост запасов составил порядка 98 тонн золота, 36 тысяч тонн меди, 11 млн тонн марганца и свыше 1,3 миллиона тонн фосфоритов", – сообщил он.

В 2024 году, по его словам, выделено 38 перспективных участков, включая редкоземельные, цветные и благородные металлы. В частности, выявлен участок Куйректыколь в Карагандинской области, где подтверждены промышленно значимые содержания редкоземельных металлов.

