В Казахстане нашли новые месторождения золота и меди
Фото: пресс-служба Национального банка РК
Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании правительства 11 ноября 2025 года рассказал о результатах геологоразведочных работ, передает корреспондент Zakon.kz.
Иран Шархан рассказал о новых месторождениях.
"По итогам геологоразведочных работ впервые поставлены на учет пять месторождений, среди них Кок-Жон (уч. Болаттобе), Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий, Такыр-Кальджир. Прирост запасов составил порядка 98 тонн золота, 36 тысяч тонн меди, 11 млн тонн марганца и свыше 1,3 миллиона тонн фосфоритов", – сообщил он.
В 2024 году, по его словам, выделено 38 перспективных участков, включая редкоземельные, цветные и благородные металлы. В частности, выявлен участок Куйректыколь в Карагандинской области, где подтверждены промышленно значимые содержания редкоземельных металлов.
3 ноября 2025 года сообщалось, что в третьем квартале казахстанцы купили в банках и обменных пунктах золотых слитков общим весом 438,4 кг. Это заметный скачок по сравнению со вторым кварталом, когда объемы резко падали.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript