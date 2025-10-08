#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Право

В Казахстане нацкомпаниям хотят предоставить эксклюзивное право на добычу урана

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 13:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса сегодня, 8 октября 2025 года, одобрили в первом чтении проект закона, которым совершенствуется недропользование в сфере углеводородов и урана, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании". Нормы документа направлены на повышение инвестиционной привлекательности путем предоставления приоритетного права на разведку и добычу углеводородов, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.

"Законопроектом вносятся изменения в части предоставления приоритетного права недропользователю перехода с лицензии на геологическое изучение недр на типовой контракт на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий. В связи с этим вводится понятие "малоизученные территории", а также типовая форма контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий", – сказал депутат Едил Жанбыршин.

В случае обнаружения на малоизученных территориях крупного месторождения предлагается предусмотреть обязательную передачу доли в праве недропользования в размере не менее 50% в пользу национальной компании в области углеводородов. При этом нацкомпания должна будет возместить недропользователю часть понесенных затрат на разведку.

Также законопроектом предлагается закрепить механизм эксклюзивности для национальной компании в области урана на проведение операций по добыче урана.

Кроме того, нормами законопроекта предусматриваются:

  • установление запрета на отчуждение контрактов на разведку и добычу углеводородов в первые три года действия контракта;
  • установление трехлетнего ограничения на резервирование территорий для национальных компаний в области углеводородов;
  • сокращение сроков проведения аукциона для разведки и добычи углеводородов на малоизученных территориях и установление минимального объема геологоразведочных работ.

Также предлагается установить трехлетний срок, в течение которого национальные компании в области углеводородов могут реализовать право на получение права недропользования путем прямых переговоров.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили Строительный кодекс в первом чтении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Мажилис принял Строительный кодекс: что изменится
12:12, Сегодня
Мажилис принял Строительный кодекс: что изменится
В Казахстане хотят повысить ответственность за нарушение законодательства в области теплоэнергетики
12:47, 03 апреля 2024
В Казахстане хотят повысить ответственность за нарушение законодательства в области теплоэнергетики
Новый вид воинской службы хотят ввести в Казахстане
11:06, 15 ноября 2023
Новый вид воинской службы хотят ввести в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: