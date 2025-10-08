В Казахстане нацкомпаниям хотят предоставить эксклюзивное право на добычу урана

Депутаты Мажилиса сегодня, 8 октября 2025 года, одобрили в первом чтении проект закона, которым совершенствуется недропользование в сфере углеводородов и урана, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании". Нормы документа направлены на повышение инвестиционной привлекательности путем предоставления приоритетного права на разведку и добычу углеводородов, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.

"Законопроектом вносятся изменения в части предоставления приоритетного права недропользователю перехода с лицензии на геологическое изучение недр на типовой контракт на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий. В связи с этим вводится понятие "малоизученные территории", а также типовая форма контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий", – сказал депутат Едил Жанбыршин.

В случае обнаружения на малоизученных территориях крупного месторождения предлагается предусмотреть обязательную передачу доли в праве недропользования в размере не менее 50% в пользу национальной компании в области углеводородов. При этом нацкомпания должна будет возместить недропользователю часть понесенных затрат на разведку.

Также законопроектом предлагается закрепить механизм эксклюзивности для национальной компании в области урана на проведение операций по добыче урана.

Кроме того, нормами законопроекта предусматриваются:

установление запрета на отчуждение контрактов на разведку и добычу углеводородов в первые три года действия контракта;

установление трехлетнего ограничения на резервирование территорий для национальных компаний в области углеводородов;

сокращение сроков проведения аукциона для разведки и добычи углеводородов на малоизученных территориях и установление минимального объема геологоразведочных работ.

Также предлагается установить трехлетний срок, в течение которого национальные компании в области углеводородов могут реализовать право на получение права недропользования путем прямых переговоров.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили Строительный кодекс в первом чтении.