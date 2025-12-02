#АЭС в Казахстане
Общество

5 крупных предприятий по переработке зерна запустят в Казахстане до 2028 года

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 12:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 2 декабря 2025 года на заседании правительства сообщил о планах по увеличению объемов глубокой переработки зерна, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что этому в министерстве уделяют отдельное внимание.

"Сегодня функционируют 3 предприятия мощностью 510 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции: крахмал, глютен, патока, биоэтанол. До 2028 года планируется ввод 5 крупных проектов по переработке зерновых – пшеница и кукуруза – мощностью 4,8 млн тонн в год", – сказал Сапаров.

По его словам, инвестиции в отрасль составят 2,6 млрд долларов, будет создано 3,3 тыс. рабочих мест. Также расширяется ассортимент продукции выпуском ряда аминокислот, сиропов, витаминов.

"Обеспечение инновационных производств сырьем будет осуществлено в рамках принимаемых мер по диверсификации с расширением посевных площадей кукурузы. В целях увеличения доли переработанной продукции ведется работа по реализации инвестиционных проектов", – добавил Сапаров.

Ранее мы писали, что в Казахстане будут производить больше муки и растительного масла.

Азамат Сыздыкбаев
