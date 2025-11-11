#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Экономика и бизнес

Лабораторию за 14 млрд тенге построят в Астане для геологов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 10:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании правительства 11 ноября 2025 года рассказал о планах сформировать в Казахстане единую инфраструктуру геологических данных, передает корреспондент Zakon.kz.

Иран Шархан сообщил, что для повышения качества геологической аналитики будет создан современный сертифицированный лабораторный комплекс на базе "Национальной геологической службы", который станет центром научного и технологического потенциала.

"Проект предусматривает строительство не только аналитических лабораторий, но и фондохранилища, кернохранилища, что позволит сформировать единую инфраструктуру геологических данных страны. На сегодня получен государственный акт на земельный участок площадью 4 га в Астане. Ориентировочная стоимость проекта – 14 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2028 года", – заявил он.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан рассказал о результатах геологоразведочных работ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Минэнерго усилило контроль за недропользователями
10:56, Сегодня
Минэнерго усилило контроль за недропользователями
В Казахстане нашли новые месторождения золота и меди
10:31, Сегодня
В Казахстане нашли новые месторождения золота и меди
За скрытую добычу под видом разведки хотят отзывать лицензии в Казахстане
17:37, 29 октября 2025
За скрытую добычу под видом разведки хотят отзывать лицензии в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: