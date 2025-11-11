Лабораторию за 14 млрд тенге построят в Астане для геологов

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании правительства 11 ноября 2025 года рассказал о планах сформировать в Казахстане единую инфраструктуру геологических данных, передает корреспондент Zakon.kz.

Иран Шархан сообщил, что для повышения качества геологической аналитики будет создан современный сертифицированный лабораторный комплекс на базе "Национальной геологической службы", который станет центром научного и технологического потенциала. "Проект предусматривает строительство не только аналитических лабораторий, но и фондохранилища, кернохранилища, что позволит сформировать единую инфраструктуру геологических данных страны. На сегодня получен государственный акт на земельный участок площадью 4 га в Астане. Ориентировочная стоимость проекта – 14 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2028 года", – заявил он. Ранее вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан рассказал о результатах геологоразведочных работ.

