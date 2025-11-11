#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Экономика и бизнес

В область Абай привлечено 3,5 трлн тенге инвестиций

В область Абай привлечено 3,5 трлн тенге инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:59 Фото: акимат области Абай
Об этом сообщил аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В регионе ведется системная работа по поддержке бизнеса и привлечению инвестиций.

С начала года количество реализуемых инвестиционных проектов увеличилось с 29 до 97, а объем привлеченных инвестиций вырос с 2,2 трлн до 3,5 трлн тенге. Из них 50 проектов внесены в Национальную цифровую инвестиционную платформу.

Одним из крупных инвестиционных проектов является строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты общей протяженностью 297,5 км и стоимостью 577,5 млрд тенге. Это масштабный проект, начатый по прямому поручению главы государства, призванный дать новый импульс развитию региона и всей страны. Подрядная организация – China Harbour Engineering Company. Для реализации проекта зарезервирован земельный участок площадью 10,5 тысячи га.

Технико-экономическое обоснование утверждено, реализация проекта началась в 2023 году. На сегодняшний день вложено 30 млрд тенге инвестиций. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года.

Фото: акимат области Абай

Кроме того, в промышленной сфере турецкая компания "Miryildiz Kz Ltd." приступила к реализации проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики общей стоимостью 480 млн долларов США.

В текущем году планируется реализовать 14 проектов на общую сумму 25,9 млрд тенге с созданием 453 рабочих мест. На данный момент уже реализовано 7 проектов на сумму 13,3 млрд тенге, создано 124 рабочих места. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 7 проектов общей стоимостью 12,6 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В области Абай в 2026 году будет запущен крупный мясокомбинат
12:10, Сегодня
В области Абай в 2026 году будет запущен крупный мясокомбинат
В области Абай принята региональная программа повышения доходов населения
15:17, 23 ноября 2023
В области Абай принята региональная программа повышения доходов населения
Аким Берик Уали записал видеообращение к жителям области Абай
12:36, 04 апреля 2025
Аким Берик Уали записал видеообращение к жителям области Абай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: