В область Абай привлечено 3,5 трлн тенге инвестиций

Об этом сообщил аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В регионе ведется системная работа по поддержке бизнеса и привлечению инвестиций.

С начала года количество реализуемых инвестиционных проектов увеличилось с 29 до 97, а объем привлеченных инвестиций вырос с 2,2 трлн до 3,5 трлн тенге. Из них 50 проектов внесены в Национальную цифровую инвестиционную платформу.

Одним из крупных инвестиционных проектов является строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты общей протяженностью 297,5 км и стоимостью 577,5 млрд тенге. Это масштабный проект, начатый по прямому поручению главы государства, призванный дать новый импульс развитию региона и всей страны. Подрядная организация – China Harbour Engineering Company. Для реализации проекта зарезервирован земельный участок площадью 10,5 тысячи га.

Технико-экономическое обоснование утверждено, реализация проекта началась в 2023 году. На сегодняшний день вложено 30 млрд тенге инвестиций. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года.

Фото: акимат области Абай

Кроме того, в промышленной сфере турецкая компания "Miryildiz Kz Ltd." приступила к реализации проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики общей стоимостью 480 млн долларов США.

В текущем году планируется реализовать 14 проектов на общую сумму 25,9 млрд тенге с созданием 453 рабочих мест. На данный момент уже реализовано 7 проектов на сумму 13,3 млрд тенге, создано 124 рабочих места. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 7 проектов общей стоимостью 12,6 млрд тенге.