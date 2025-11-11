#Народный юрист
Экономика и бизнес

Индустриальная зона "Өндіріс" в Семее расширяется с 96 до 186 га

Индустриальная зона в Семее расширяется, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 12:05 Фото: акимат области Абай
Об этом сообщил аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В регионе системно ведется работа по привлечению инвестиций и развитию промышленного потенциала. С начала года аким области Берик Уали провел более 100 встреч с зарубежными инвесторами. В целях укрепления международного экономического сотрудничества в рамках международной субрегиональной конференции "Үлкен Алтай" с крупными компаниями Китайской Народной Республики было подписано 15 меморандумов на общую сумму 1,5 млрд долларов США. Эти соглашения охватывают сферы логистики, туризма, обрабатывающей промышленности и другие важные направления.

"В настоящее время при участии китайских партнеров начата реализация трех проектов общей стоимостью 39,5 млрд тенге. Кроме того, в ходе инвестиционного форума "Туған жерге туыңды тік", прошедшего с участием известных уроженцев региона, предпринимателей и меценатов, были заключены 15 важных соглашений на общую сумму 336 млрд тенге. В их числе начата реализация двух проектов общей стоимостью 31,7 млрд тенге. Этот форум способствовал повышению инвестиционной привлекательности области и придал новый импульс развитию местного бизнеса", – отметил глава региона.

Фото: акимат области Абай

Активно развиваются и индустриальные направления. На индустриальной зоне "Өндіріс" в городе Семей, занимающей площадь 96 га, были выделены земельные участки для трех новых проектов, и территория полностью освоена. В настоящее время ведется работа по расширению индустриальной зоны до 186 га и созданию малого промышленного парка.

Интерес инвесторов к региону стабильно высок. В связи с этим планируется выделить 500 га земли под создание специальной экономической зоны на промышленной территории Семея. Реализация этого проекта позволит открыть новые производства, создать дополнительные рабочие места и обеспечит устойчивое экономическое развитие региона.

Айсулу Омарова
