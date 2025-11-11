#Народный юрист
Экономика и бизнес

Серик Жумангарин рассказал о роли налогов в обеспечении стабильности государства

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
В новом выпуске подкаста Taldau Talks, посвященном экономическим реформам в Казахстане, вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о динамике налоговой нагрузки в стране и ее значении для бюджета, сообщает Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что с 1995 по 2001 годы ставка НДС в Казахстане составляла 20%, к 2009 году она снизилась до 13%. Налог на прибыль в те же годы опустился с 30% до 20%. При этом общая налоговая нагрузка сократилась почти до 16%, а собираемость налогов в доходной части бюджета снизилась до 20%, по сравнению с 28% в 2006 году. Даже во время кризисных 2008-2009 годов доходная часть бюджета составляла около 18%.

Кроме того, он подчеркнул, что налоговая обеспеченность – это возможность государства оплачивать свои долги, свои бюджетные программы, развивать регионы, строить дороги, мосты, платить зарплату учителям и так далее и тому подобное.

"У нас эти возможности резко сократились. Стоит отметить, что налоги – это фундамент стабильности государства", – отметил Серик Жумангарин. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
