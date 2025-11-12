#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

В какие сферы пришел искусственный интеллект в Карагандинской области

Искусственный интеллект, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 13:33 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области активно внедряют цифровые решения и растут налоговые поступления от IT-бизнеса. О реализации поставленных главой государства задач по цифровизации экономики, использованию умных технологий рассказал аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК.
"Наша область, обладая большой базой в IT, показывает успехи. В пилотном режиме запущен проект JoLScan. Он позволяет определять дефекты на автодорогах, используя данные с камер машин скорой помощи. Совместно с Яндекс внедрили умные светофоры: водители в режиме реального времени могут получать информацию о переключении сигнала. Проект по умным парковкам объединяет видеокамеры и искусственный интеллект, показывает в реальном времени свободные парковочные места в нужной локации", – сообщил глава региона.

По его словам, один из стартапов смог привлечь инвестиции в размере 200 тыс. долларов США. Для кафе и ресторанов разработана система автоматического контроля обслуживания, мотивации персонала и повышения среднего чека.

"В целом мы видим ежегодный прирост налоговых отчислений от IT-компаний около 35%", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Айсулу Омарова
