В какие сферы пришел искусственный интеллект в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области активно внедряют цифровые решения и растут налоговые поступления от IT-бизнеса. О реализации поставленных главой государства задач по цифровизации экономики, использованию умных технологий рассказал аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК.
"Наша область, обладая большой базой в IT, показывает успехи. В пилотном режиме запущен проект JoLScan. Он позволяет определять дефекты на автодорогах, используя данные с камер машин скорой помощи. Совместно с Яндекс внедрили умные светофоры: водители в режиме реального времени могут получать информацию о переключении сигнала. Проект по умным парковкам объединяет видеокамеры и искусственный интеллект, показывает в реальном времени свободные парковочные места в нужной локации", – сообщил глава региона.
По его словам, один из стартапов смог привлечь инвестиции в размере 200 тыс. долларов США. Для кафе и ресторанов разработана система автоматического контроля обслуживания, мотивации персонала и повышения среднего чека.
"В целом мы видим ежегодный прирост налоговых отчислений от IT-компаний около 35%", – сказал Ермаганбет Булекпаев.
Фото: акимат Карагандинской области
