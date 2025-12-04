Жители Караганды рассказали акиму, какие проблемы волнуют горожан

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провел встречу с жителями Караганды. От населения руководителю области поступило более 400 вопросов по развитию городской среды и решению различных коммунальных проблем, сообщает Zakon.kz.

Диалог c населением длился почти четыре часа. За это время горожане успели поинтересоваться у главы области решением проблем на десятки интересующих тем, которые касались городской среды, инфраструктуры и социальных проблем региона.

За этот год глава региона объездил все города и районы области и провел 13 встреч с жителями, в которых приняли участие свыше 3,5 тыс. человек. Кроме того, на личных приемах он принял около 200 жителей. За год от населения поступило более 400 вопросов.

"В течение года проделана большая работа во всех сферах. В Караганде мы строим новые дороги, улучшаем водоснабжение и отопление, а также делаем город комфортным и удобным. К примеру, многие уже знают: строим новую дорогу, соединяющую Юго-Восток с Майкудуком. В следующем году нужно продолжить проект – ставлю такую задачу", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

В этом году в областном центре отремонтировали больше 80 км дорог, и теперь 85% улиц находятся в хорошем состоянии.

Фото: акимат Карагандинской области

Карагандинцы стали активнее участвовать в программе "Бюджет народного участия", и сами выбирают проекты благоустройства.

БНУ – участие граждан в распределении средств местного бюджета. Жители самостоятельно выдвигают идеи благоустройства, прорабатывают их до уровня проектов. Затем с помощью онлайн-голосования отбирают победителей. Этот проект позволяет объединить жителей вокруг какой-либо локальной проблемы, которую удается совместными обсуждениями быстрее решить. Чаще всего горожане организуют собрания, вовлекают соседей в обсуждения, что позволяет до мелочей разобраться с тем, как лучше обустроить двор, парк или сквер.

Таким образом, за год по инициативе жителей реализовано 104 проекта. Благодаря этому в городе появились новые спортивные и детские площадки и мини-скверы.

Фото: акимат Карагандинской области

В ходе беседы Ермаганбет Булекпаев обозначил направления, над которыми власти города должны сосредоточить усилия. В их числе – модернизация инфраструктуры, продолжение газификации населенных пунктов, поддержка малого и среднего бизнеса.

Фото: акима Карагандинской области

По-прежнему актуальными остаются вопросы благоустройства. Участники встречи благодарили за концепцию "Город без окраин", отмечая преобразования на отдаленных улицах.

Работа в рамках этой концепции продолжается уже не первый год и приносит результаты. Караганда стала более освещенной, комфортной для жителей и удобна для взрослого населения и подрастающего поколения. Многие участники встречи выразили свою благодарность проекту и попросили на этом не останавливаться. Некоторые жители Карагандинской области выразили свои просьбы, в частности, чтобы власти больше внимания уделили частному сектору в плане увеличения освещения общественного пространства, а также заасфальтировали некоторые улицы, где есть в этом необходимость.

Фото: акимат Карагандинской области

Аким города Мейрам Кожухов пояснил, что подход в этом вопросе следующий: ремонт дорог производится только после полной замены коммуникаций.

На встрече с жителями области модернизации коммунальной инфраструктуры был посвящен большой блок. Так, в этом году в Караганде реализуют 21 проект по водоснабжению. Уже проложено свыше 65 километров новых сетей, десятки улиц подключены к центральной системе. Таким образом, исполняется поручение главы государства по 100-процентному обеспечению жителей чистой питьевой водой.

Фото: акимат Карагандинской области

Также поднимались вопросы медицинской помощи, поддержки людей с инвалидностью. В этом направлении деятельности городу необходим адаптивный зал настольного тенниса. Новое общественное пространство стало бы местом притяжения жителей, где незрячие могли бы заниматься спортом и развиваться физически. Аким области пообещал, что будут рассмотрены возможные варианты.

Фото: акимат Карагандинской области

На встрече присутствовали руководители областных управлений, которые во время беседы тут же давали пояснения по ряду обращений горожан, давая компетентные ответы на какие-либо вопросы. Ситуации, требующие изучения и анализа, были взяты на контроль представителями профильных отделов и управлений.

Фото: акимат Карагандинской области

Вместе с тем аким области провел прием граждан по личным вопросам. Заслушав обращения жителей, глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев разъяснил возможные пути решения проблемных вопросов, а также дал конкретные поручения руководителям соответствующих управлений и акимам городов и районов. Глава региона отметил, что все вопросы и проблемы, поднятые населением, будут находиться на его личном контроле.