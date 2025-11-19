#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Отдохнуть от резких предложений предложил Жумангарин

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 11:53 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал просьбу бизнеса по пересмотру методов борьбы с налоговой оптимизацией, передает корреспондент Zakon.kz.

С соответствующим открытым письмом ранее к Маулену Ашимбаеву обратился бизнес-омбудсмен Канат Нуров от лица предпринимателей. Также предлагалось рассмотреть альтернативные точечные инструменты налогового администрирования – например, установить 8%-ную ставку налогообложения оборота субъектов СНР при работе с компаниями на общем режиме.

"Письмо я читал, но никаких корректировок пока не предусматривается. Совсем недавно только мы приняли Налоговый кодекс, он еще не вступил в действие и предлагаются уже какие-то поправки в него. Мы считаем, что нужно хотя бы период имплементации пройти, потом будем смотреть, каким образом делать", – сказал Жумангарин.

Он назвал предложения "достаточно смелыми".

"Я думаю, что нам нужно сейчас немножко отдохнуть от резких предложений. И поработать в той среде, которую мы создали", – добавил Жумангарин.

Ранее вице-премьер прокомментировал повышение цен на картофель.

Азамат Сыздыкбаев
