Отдохнуть от резких предложений предложил Жумангарин

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал просьбу бизнеса по пересмотру методов борьбы с налоговой оптимизацией, передает корреспондент Zakon.kz.

С соответствующим открытым письмом ранее к Маулену Ашимбаеву обратился бизнес-омбудсмен Канат Нуров от лица предпринимателей. Также предлагалось рассмотреть альтернативные точечные инструменты налогового администрирования – например, установить 8%-ную ставку налогообложения оборота субъектов СНР при работе с компаниями на общем режиме. "Письмо я читал, но никаких корректировок пока не предусматривается. Совсем недавно только мы приняли Налоговый кодекс, он еще не вступил в действие и предлагаются уже какие-то поправки в него. Мы считаем, что нужно хотя бы период имплементации пройти, потом будем смотреть, каким образом делать", – сказал Жумангарин. Он назвал предложения "достаточно смелыми". "Я думаю, что нам нужно сейчас немножко отдохнуть от резких предложений. И поработать в той среде, которую мы создали", – добавил Жумангарин. Ранее вице-премьер прокомментировал повышение цен на картофель.

