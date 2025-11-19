#АЭС в Казахстане
Общество

Ажиотажного роста цен перед Новым годом не будет, заверил Жумангарин

Супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, социально значимые продукты, консервы, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 12:15 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос о повышении цен перед Новым годом, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, в прошлом году сильного роста цен на продукты не было.

"Мы особо сильно не тормозили цены на продукты питания – дали возможность фермерам заработать. Всем, несмотря на большую критику. То есть, вот эти методы жесткого регулирования мы не применяли. Но цены на какую-то часть продуктов постоянно растут. Возможно, есть какие-то спекулятивные факторы. Вы знаете, что по помидорам и огурцам мы не являемся страной, которая производит их в достаточном количестве. Многие производят их в теплицах. Это достаточно дорогостоящее удовольствие", – сказал Жумангарин.

Поэтому, по его словам, было дано поручение разобраться в механизмах ценообразования.

"Если увидим, что там есть спекулятивная составляющая, которая давит на рынок, мы тогда цены на них будем регулировать жестко. Поскольку мы не можем допустить того, чтобы спекулянты наживались. Если это вопрос рыночных отношений, тогда что сделаешь? Если будем давить, то получим еще более высокий рост цен. Поэтому я не думаю, что на Новый год будет какой-то ажиотажный рост цен – стандартный, определенный рост цен, наверное, будет под Новый год, но ажиотажного роста не будет", – добавил вице-премьер.

Ранее Жумангарин прокомментировал текущий рост продуктовых цен.

Азамат Сыздыкбаев
