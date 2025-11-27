#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.68
600.27
6.58
Экономика и бизнес

7,7 млрд тенге принесла в бюджет индустрия цифровых активов в 2025 году

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 16:39 Фото: pexels
Заместитель председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Мирас Закиев 27 ноября 2025 года на заседании Сената рассказал о проводимой работе по вовлечению майнинга в экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране введено лицензирование двух видов майнинговой деятельности: владельцев центров обработки данных и владельцев оборудования, работающих в арендуемых ячейках.

"Все майнеры обязаны работать через аккредитованные казахстанские майнинг-пулы. Определены механизмы администрирования налогов: корпоративный подоходный налог для майнеров и майнинг-пулов, налог на прирост стоимости для физических лиц, а также КПН для криптобирж", – сказал Закиев.

Дополнительно цифровые майнеры уплачивают в бюджет плату за цифровой майнинг, которая ранее составляла 26 тенге (дифференцированно), а сейчас 2 тенге за 1 кВт/ч потребленной электроэнергии.

"Согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, от индустрии цифровых активов за 2023 год в бюджет поступило около 9 млрд тенге, за 2024 год – 10,4 млрд тенге, а по итогам первого полугодия 2025 года – 7,7 млрд тенге. Таким образом, представленные данные свидетельствуют о нарастающей динамике роста поступлений в бюджет от индустрии цифровых активов", – добавил спикер.

Ранее заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов назвал сумму, которую планируется из Нацфонда и золотовалютных резервов вложить в криптоактивы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В какие сроки майнерам нужно представлять данные о распределении цифровых активов
16:48, 17 мая 2023
В какие сроки майнерам нужно представлять данные о распределении цифровых активов
Декриминализовать оборот необеспеченных цифровых активов в Казахстане предлагает депутат
13:50, 26 марта 2025
Декриминализовать оборот необеспеченных цифровых активов в Казахстане предлагает депутат
Когда и где казахстанцы смогут использовать цифровой тенге
19:00, 15 сентября 2025
Когда и где казахстанцы смогут использовать цифровой тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: