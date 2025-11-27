7,7 млрд тенге принесла в бюджет индустрия цифровых активов в 2025 году

Заместитель председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Мирас Закиев 27 ноября 2025 года на заседании Сената рассказал о проводимой работе по вовлечению майнинга в экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране введено лицензирование двух видов майнинговой деятельности: владельцев центров обработки данных и владельцев оборудования, работающих в арендуемых ячейках.

"Все майнеры обязаны работать через аккредитованные казахстанские майнинг-пулы. Определены механизмы администрирования налогов: корпоративный подоходный налог для майнеров и майнинг-пулов, налог на прирост стоимости для физических лиц, а также КПН для криптобирж", – сказал Закиев.

Дополнительно цифровые майнеры уплачивают в бюджет плату за цифровой майнинг, которая ранее составляла 26 тенге (дифференцированно), а сейчас 2 тенге за 1 кВт/ч потребленной электроэнергии.

"Согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, от индустрии цифровых активов за 2023 год в бюджет поступило около 9 млрд тенге, за 2024 год – 10,4 млрд тенге, а по итогам первого полугодия 2025 года – 7,7 млрд тенге. Таким образом, представленные данные свидетельствуют о нарастающей динамике роста поступлений в бюджет от индустрии цифровых активов", – добавил спикер.

