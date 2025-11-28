Сулейменов о холдинге "Байтерек "и банках: Правила игры должны быть похожи

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года прокомментировал возможность ввода финансового контроля за холдингом "Байтерек", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в холдинге "Байтерек" сейчас сконцентрированы госфининституты, которые предоставляют и лизинг, и кредитование, и страхование, и субсидии, и гарантии. То есть, по сути, холдинг сейчас почти заменяет банковскую систему. Однако при этом не подпадает под регулирование.

Они поинтересовались, нужен ли холдингу финансовый контроль, чтобы избежать рисков для экономики страны.

"⁠Действительно, у холдинга "Байтерек" есть все инструменты, которые предлагает рыночная финансовая система – от гарантирования до кредитования. Насколько я знаю, полноценного регулирования, такого как в отношении других частных банков, там нет. Там есть отдельный закон по БРК, по "Отбасы банку". И в целом, есть какие то элементы регулирования АКК, и тех финансовых институтов, которые кредитуют АПК. Но они далеко не такие, как в отношении банков второго уровня", – ответил Сулейменов.

По его словам, этот вопрос нужно обсудить с АРРФР и правительством.

"Когда государственные финансовые институты планируют заниматься такой поддержкой предпринимательства, соревнуясь в какой-то степени с рыночными, важно, чтобы правила игры были более-менее похожи", – резюмировал глава Нацбанка.

26 ноября 2025 года стало известно, что холдинг из управляющего трансформируют в инвестиционный, наделяя дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, экспортных и индустриальных проектов.

В рамках Программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026-2028 годы холдинг "Байтерек" увеличивает объемы кредитования реального сектора экономики. На сегодняшний день бизнесу оказана поддержка на общую сумму 5,7 трлн тенге. В результате создано порядка новых 29 тыс. рабочих мест. Общий размер господдержки бизнеса в 2025 году будет доведен до 8 трлн тенге.