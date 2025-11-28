#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Сулейменов о холдинге "Байтерек "и банках: Правила игры должны быть похожи

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 16:15 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года прокомментировал возможность ввода финансового контроля за холдингом "Байтерек", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в холдинге "Байтерек" сейчас сконцентрированы госфининституты, которые предоставляют и лизинг, и кредитование, и страхование, и субсидии, и гарантии. То есть, по сути, холдинг сейчас почти заменяет банковскую систему. Однако при этом не подпадает под регулирование.

Они поинтересовались, нужен ли холдингу финансовый контроль, чтобы избежать рисков для экономики страны.

"⁠Действительно, у холдинга "Байтерек" есть все инструменты, которые предлагает рыночная финансовая система – от гарантирования до кредитования. Насколько я знаю, полноценного регулирования, такого как в отношении других частных банков, там нет. Там есть отдельный закон по БРК, по "Отбасы банку". И в целом, есть какие то элементы регулирования АКК, и тех финансовых институтов, которые кредитуют АПК. Но они далеко не такие, как в отношении банков второго уровня", – ответил Сулейменов.

По его словам, этот вопрос нужно обсудить с АРРФР и правительством.

"Когда государственные финансовые институты планируют заниматься такой поддержкой предпринимательства, соревнуясь в какой-то степени с рыночными, важно, чтобы правила игры были более-менее похожи", – резюмировал глава Нацбанка.

26 ноября 2025 года стало известно, что холдинг из управляющего трансформируют в инвестиционный, наделяя дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, экспортных и индустриальных проектов.

В рамках Программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026-2028 годы холдинг "Байтерек" увеличивает объемы кредитования реального сектора экономики. На сегодняшний день бизнесу оказана поддержка на общую сумму 5,7 трлн тенге. В результате создано порядка новых 29 тыс. рабочих мест. Общий размер господдержки бизнеса в 2025 году будет доведен до 8 трлн тенге.

