События

Из управляющего в инвестиционный: Холдинг "Байтерек" трансформируют

кабинет премьера Бектенова, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 13:44 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" по вопросам его дальнейшей трансформации в рамках поручений главы государства по усилению поддержки реального сектора экономики и привлечению инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт премьер-министра 26 ноября, с учетом расширения деятельности Холдинга и обновления его инвестиционной политики рассмотрен и утвержден План работы совета директоров на 2026 год.

Документ включает вопросы реализации трансформационной повестки, совершенствования корпоративного управления, повышения эффективности инструментов поддержки бизнеса и расширения инвестиционной деятельности дочерних структур.

Указано, что совет директоров одобрил трансформацию в АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек". Инвестхолдинг наделяется дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, экспортных и индустриальных проектов. Главные цели – проактивное привлечение капитала, развитие внутреннего производства и импортозамещения. Акцент также сделан на увеличении доли несырьевого экспорта и формировании конкурентоспособного бизнеса. Результатом станет открытие высокопроизводительных предприятий и создание новых рабочих мест, что обеспечит качественное развитие экономики и увеличение доходов населения.

"В результате структурной и содержательной перестройки Холдинг должен стать эффективным механизмом по привлечению крупных инвесторов в Казахстан с деньгами, компетенциями и новыми технологиями именно в те секторы, которые мы определяем как приоритетные. Предстоит большая работа", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В рамках реализации поручений президента по всеобщей цифровизации заложен новый КПД (коэффициент полезного действия) руководства Холдинга по внедрению инструментов ИИ в области поддержки предпринимательства. Также поручено скорректировать КПД заместителей председателя по курируемым ими направлениям с акцентом на объем привлекаемых иностранных инвестиций, а также в целом пересмотреть плановые значения и цели для обеспечения положительной динамики.

На заседании утвердил Консолидированный отчет по рискам и отчет Антикоррупционной комплаенс-службы за III квартал 2025 года. Руководство "Байтерека" доложило об устойчивости финансовой модели и эффективности корпоративной системы риск-менеджмента в условиях расширения инвестиционной деятельности.

В рамках Программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026-2028 годы Холдинг "Байтерек" увеличивает объемы кредитования реального сектора экономики. На сегодняшний день бизнесу оказана поддержка на общую сумму 5,7 трлн тенге. В результате создано порядка новых 29 тыс. рабочих мест. Общий размер господдержки бизнеса в 2025 году будет доведен до 8 трлн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
