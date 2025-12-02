Промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 2 декабря 2025 года на заседании правительства заявил о росте в обрабатывающей промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в этом году объем производства превысил 24 трлн тенге, увеличившись на .

"Рост обеспечен прежде всего за счет увеличения производства в ключевых сегментах: металлургии, машиностроении, химической отрасли, а также строительных материалов. Вклад в объем инвестиций вносят реализованные промышленные проекты. До конца года запланирован запуск 190 проектов на сумму 1,5 трлн тенге. На сегодня реализовано 147 проектов", – сказал Нагаспаев.

В результате, как отметил глава Минпрома, создано более 18 тыс. рабочих мест.

"Среди них крупные проекты по выпуску легковых автомобилей китайских брендов Chery, Changan, Haval и Tank, грузовых вагонов, насосно-компрессионных труб и насосных штанг, алюминиевой упаковки для пищевой промышленности, бытовой техники, а также по переработке шерсти и производству текстильных материалов", – добавил министр.

