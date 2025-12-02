#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Экономика и бизнес

Промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:26 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 2 декабря 2025 года на заседании правительства заявил о росте в обрабатывающей промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в этом году объем производства превысил 24 трлн тенге, увеличившись на .

"Рост обеспечен прежде всего за счет увеличения производства в ключевых сегментах: металлургии, машиностроении, химической отрасли, а также строительных материалов. Вклад в объем инвестиций вносят реализованные промышленные проекты. До конца года запланирован запуск 190 проектов на сумму 1,5 трлн тенге. На сегодня реализовано 147 проектов", – сказал Нагаспаев.

В результате, как отметил глава Минпрома, создано более 18 тыс. рабочих мест.

"Среди них крупные проекты по выпуску легковых автомобилей китайских брендов Chery, Changan, Haval и Tank, грузовых вагонов, насосно-компрессионных труб и насосных штанг, алюминиевой упаковки для пищевой промышленности, бытовой техники, а также по переработке шерсти и производству текстильных материалов", – добавил министр.

Ранее мы писали о росте промышленности в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Более тысячи предприятий в Казахстане стали применять цифровые технологии
10:57, Сегодня
Более тысячи предприятий в Казахстане стали применять цифровые технологии
500 млрд тенге направят на развитие жилищного строительства в Казахстане
11:26, 04 марта 2025
500 млрд тенге направят на развитие жилищного строительства в Казахстане
Каждую зиму – риск аварий: где в Казахстане самый высокий износ инженерных сетей
10:46, 27 мая 2025
Каждую зиму – риск аварий: где в Казахстане самый высокий износ инженерных сетей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: