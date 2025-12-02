#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Экономика и бизнес

Увеличить переработку меди на 40% пообещали в Минпроме

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:32 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 2 декабря 2025 года на заседании правительства озвучил ситуацию в сфере внутренней переработки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, одной из действенных мер по развитию внутренней переработки является предоставление отечественным предприятиям сырья со скидкой.

"Крупные добывающие компании в приоритетном порядке обеспечивают сырьем внутренний рынок и только после этого получают лицензию на экспорт. Сегодня механизм охватывает медь, алюминий и цинк. Размер скидки зависит от глубины переработки: для готовой продукции применяется скидка 5%, для промежуточной продукции 1% от цены Лондонской биржи", – сказал Нагаспаев.

Он отметил, что с момента внедрения механизма заключено 30 соглашений.

"Эффект уже заметен. Переработка меди до конца года увеличится на 40%, алюминия на 20%, переработка цинка вырастет на 25%. Сейчас рассматриваем возможность расширить список сырья, на которое действует этот механизм", – добавил министр.

Ранее мы писали, что промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Более тысячи предприятий в Казахстане стали применять цифровые технологии
10:57, Сегодня
Более тысячи предприятий в Казахстане стали применять цифровые технологии
Промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года
10:26, Сегодня
Промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года
Каждую зиму – риск аварий: где в Казахстане самый высокий износ инженерных сетей
10:46, 27 мая 2025
Каждую зиму – риск аварий: где в Казахстане самый высокий износ инженерных сетей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: