Увеличить переработку меди на 40% пообещали в Минпроме

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 2 декабря 2025 года на заседании правительства озвучил ситуацию в сфере внутренней переработки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, одной из действенных мер по развитию внутренней переработки является предоставление отечественным предприятиям сырья со скидкой.

"Крупные добывающие компании в приоритетном порядке обеспечивают сырьем внутренний рынок и только после этого получают лицензию на экспорт. Сегодня механизм охватывает медь, алюминий и цинк. Размер скидки зависит от глубины переработки: для готовой продукции применяется скидка 5%, для промежуточной продукции 1% от цены Лондонской биржи", – сказал Нагаспаев.

Он отметил, что с момента внедрения механизма заключено 30 соглашений.

"Эффект уже заметен. Переработка меди до конца года увеличится на 40%, алюминия на 20%, переработка цинка вырастет на 25%. Сейчас рассматриваем возможность расширить список сырья, на которое действует этот механизм", – добавил министр.

Ранее мы писали, что промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года.