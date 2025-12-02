#АЭС в Казахстане
Общество

Предпосылок для сильного подорожания квартир не видят в Минпроме

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 12:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 2 декабря 2025 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос касательно возможного удорожания квартир в 2026 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты привели министру мнение некоторых экспертов, которые прогнозируют рост цен на жилье до 30%.

"Мы, как министерство, не можем напрямую влиять на цены частных застройщиков, это же законы рынка. Если есть спрос, если спрос увеличивается, то соответственно, рыночный закон будет регулировать и цена будет меняться. Если спроса на квартиры не будет такого большого, то соответственно цена также будет меняться – это законы рынка. Прогнозировать – неблагодарное дело с моей стороны. Я сейчас вижу на рынке ажиотаж, подогреваемый со стороны, возможно, строительных компаний, которые хотят быстрее реализовать свои квартиры, и создают ажиотаж на рынке. Из-за этого у населения складывается впечатление, что надо побыстрее купить", – сказал Нагаспаев.

По его словам, на цены всегда влияет именно ажиотажный спрос.

"Я считаю, что сейчас рынок подогрет именно этим ажиотажным спросом. Я не вижу предпосылок для того, чтобы цены слишком, как вы говорите, на 30-40% должны вырасти. Я не вижу таких предпосылок. Это я говорю о рыночных механизмах, там я лично влиять не могу, и как министерство, мы не можем влиять. Мы можем влиять на социальное жилье, здесь мы будем контролировать все цены и здесь мы не допустим роста цен", – заверил министр.

Ранее мы писали, что за десять месяцев 2025 года объем строительных работ в РК вырос на 15,1%, а ввод жилья достиг исторического максимума – 14,6 млн кв.м. При этом обеспеченность жильем на одного казахстанца составляет всего 24,5 кв. м, что ниже международного стандарта.

Азамат Сыздыкбаев
