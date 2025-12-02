Предпосылок для сильного подорожания квартир не видят в Минпроме

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 2 декабря 2025 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос касательно возможного удорожания квартир в 2026 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты привели министру мнение некоторых экспертов, которые прогнозируют рост цен на жилье до 30%.

"Мы, как министерство, не можем напрямую влиять на цены частных застройщиков, это же законы рынка. Если есть спрос, если спрос увеличивается, то соответственно, рыночный закон будет регулировать и цена будет меняться. Если спроса на квартиры не будет такого большого, то соответственно цена также будет меняться – это законы рынка. Прогнозировать – неблагодарное дело с моей стороны. Я сейчас вижу на рынке ажиотаж, подогреваемый со стороны, возможно, строительных компаний, которые хотят быстрее реализовать свои квартиры, и создают ажиотаж на рынке. Из-за этого у населения складывается впечатление, что надо побыстрее купить", – сказал Нагаспаев.

По его словам, на цены всегда влияет именно ажиотажный спрос.

"Я считаю, что сейчас рынок подогрет именно этим ажиотажным спросом. Я не вижу предпосылок для того, чтобы цены слишком, как вы говорите, на 30-40% должны вырасти. Я не вижу таких предпосылок. Это я говорю о рыночных механизмах, там я лично влиять не могу, и как министерство, мы не можем влиять. Мы можем влиять на социальное жилье, здесь мы будем контролировать все цены и здесь мы не допустим роста цен", – заверил министр.

Ранее мы писали, что за десять месяцев 2025 года объем строительных работ в РК вырос на 15,1%, а ввод жилья достиг исторического максимума – 14,6 млн кв.м. При этом обеспеченность жильем на одного казахстанца составляет всего 24,5 кв. м, что ниже международного стандарта.