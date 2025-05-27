Каждую зиму – риск аварий: где в Казахстане самый высокий износ инженерных сетей

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 27 мая 2025 года на заседании правительства озвучил, что к 2030 году в Казахстане необходимо снизить износ инженерных сетей до 40%, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что ежегодно при прохождении отопительного сезона имеются риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения из-за высокого износа.



"В прошедшем отопительном сезоне зафиксировано 53 нарушения в системах теплоснабжения и 264 нарушения на сетях водоснабжения и водоотведения. В основном технологические нарушения наблюдались в области Абай, а также Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и в Астане. Общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения по стране составляет порядка 137 тыс. км. Средний износ составляет 49%, требуют замены порядка 67 тыс. км", – сказал Нагаспаев.

По его словам, наиболее изношенные инженерные сети находятся в Павлодарской, Карагандинской, Абай, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау.

"В текущем году из республиканского бюджета предусмотрено 176 млрд тенге на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. Согласно плану действий по реализации предвыборной программы главы государства, к 2030 году необходимо снизить износ инженерных сетей до 40%. Принят Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", – озвучил Ерсайын Нагаспаев.

Он подчеркнул, что в рамках этого проекта по линии министерства планируется модернизация порядка 8 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1 трлн тенге.

"Реализация мероприятий проекта позволит поэтапно снизить уровень износа инженерных сетей, обеспечить надежную и бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, повысить качество предоставляемых услуг и снизить аварийность в сфере жилищно-коммунального хозяйства", – продолжил министр.

Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов попросил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на проекты по реконструкции и модернизации тепловых сетей.

