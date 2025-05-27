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Общество

Каждую зиму – риск аварий: где в Казахстане самый высокий износ инженерных сетей

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 27 мая 2025 года на заседании правительства озвучил, что к 2030 году в Казахстане необходимо снизить износ инженерных сетей до 40%, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что ежегодно при прохождении отопительного сезона имеются риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения из-за высокого износа.

"В прошедшем отопительном сезоне зафиксировано 53 нарушения в системах теплоснабжения и 264 нарушения на сетях водоснабжения и водоотведения. В основном технологические нарушения наблюдались в области Абай, а также Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и в Астане. Общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения по стране составляет порядка 137 тыс. км. Средний износ составляет 49%, требуют замены порядка 67 тыс. км", – сказал Нагаспаев. 

По его словам, наиболее изношенные инженерные сети находятся в Павлодарской, Карагандинской, Абай, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау.

"В текущем году из республиканского бюджета предусмотрено 176 млрд тенге на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. Согласно плану действий по реализации предвыборной программы главы государства, к 2030 году необходимо снизить износ инженерных сетей до 40%. Принят Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", – озвучил Ерсайын Нагаспаев. 

Он подчеркнул, что в рамках этого проекта по линии министерства планируется модернизация порядка 8 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1 трлн тенге. 

"Реализация мероприятий проекта позволит поэтапно снизить уровень износа инженерных сетей, обеспечить надежную и бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, повысить качество предоставляемых услуг и снизить аварийность в сфере жилищно-коммунального хозяйства", – продолжил министр. 

Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов попросил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на проекты по реконструкции и модернизации тепловых сетей. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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