Увеличить долю переработки продуктов питания до 55% планируют в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 2 декабря 2025 года на заседании правительства поделился планами по увеличению доли переработки продуктов питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что переработка продуктов питания включена в перечень направлений, кредитуемых по опыту СКО – под 2,5% годовых.

"С 2024 года запущено льготное финансирование на пополнение оборотных средств под чистые 5% годовых, профинансированы 12 предприятий на сумму 35 млрд тенге. В текущем году выделено 44,3 млрд тенге, охвачено порядка 100 предприятий. В следующем году планируется увеличить финансирование в 1,5 раза. Для привлечения инвестиций в отрасль увеличена доля возмещения затрат инвестора: сахар и яйцо – 40%, а продукты высокого передела – 50%", – сказал Сапаров.

Он сообщил, что в рамках оперативного штаба по обеспечению экономического роста сформирован перечень наиболее крупных предприятий. Ежемесячно ведется мониторинг объемов производства, выявляются проблемные вопросы и резервы роста.

"В целом, реализация указанных мер позволила увеличить долю переработки в 2024 году на 50% по продукции, утвержденной в Национальном плане развития – это мясо, молоко, семена масличных культур, рис, кукуруза, гречиха. В текущем году ожидается увеличение до 55%", – добавил министр.

