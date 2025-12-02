#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Повысить долю обрабатывающей промышленности намерены в Казахстане

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 11:34 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 2 декабря 2025 года рассказал, что нужно делать для диверсификации экономики и повышения производительности труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что развитие обрабатывающей промышленности является базовым условием устойчивого роста экономики. Так как именно в обрабатывающем секторе создается добавленная стоимость и открываются высококвалифицированные рабочие места.

"Обработка формирует технологический суверенитет страны. Сегодня доля сектора в структуре ВВП страны составляет около 13%. Важно продолжать активную диверсификацию экономики. За последние годы уже сделано немало. Объем производства в обрабатывающей отрасли за последние пять лет вырос почти на треть. Запущены десятки новых предприятий, в том числе с участием таких глобальных лидеров, как Kia, Sinopec, John Deere, Claas. Экспорт обработанной продукции за прошлый год превысил 23 млрд долларов. И это уже не только металлы, но и машиностроение, химия, продукты питания", – подчеркнул глава правительства.

Цель – к 2030 году довести долю обрабатывающей промышленности в ВВП до 15 %, а к 2035 году – до 18-20 %.

"Подчеркну, что это реальная задача. Для этого у нас есть все необходимое – сырье, энергия, выгодное географическое положение, молодой и образованный человеческий капитал. Принятый механизм обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем в ряде отраслей уже дает эффект. Предприятия получили предсказуемые условия загрузки мощностей и планирования модернизации. С начала 2026 года будет запущен реестр казахстанских товаропроизводителей, который обеспечит приоритет реально работающих отечественных предприятий на рынке регулируемых закупок", – добавил премьер-министр.

Олжас Бектенов напомнил, что одним из наиболее эффективных инструментов поддержки отечественных производителей является механизм долгосрочных договоров и офтейк-контрактов.

"В текущем году с казахстанскими производителями было заключено 879 таких соглашений, позволяющих предприятиям уверенно планировать свое производство и развитие. Поручаю Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами до конца 2026 года довести общее количество заключенных долгосрочных договоров и офтейк-контрактов как минимум до 1 тысячи", – поручил глава кабмина.

Поручено также министерствам промышленности и искусственного интеллекта обеспечить реализацию на предприятиях обрабатывающей промышленности новых проектов по внедрению искусственного интеллекта для предиктивного обслуживания оборудования, автоматического контроля качества и оптимизации производства.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о планах развития нефтеперерабатывающей отрасли.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
