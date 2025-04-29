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Плотность застройки хотят анализировать с помощью искусственного интеллекта в Казахстане

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 11:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 29 апреля 2025 года рассказал о возможностях цифровизации строительной отрасли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что внедрение цифровых решений в строительстве позволяет значительно сократить сроки реализации проектов, существенно снизить расходы и свести к минимуму коррупционные риски.

"До конца этого года будет создана Единая информационная система, которая интегрирует в себя все действующие порталы строительной отрасли на единой платформе. Она по принципу "единого окна" аккумулирует всю актуальную информацию от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию. Для обеспечения запуска системы акиматам всех регионов необходимо до 1 октября 2025 года завершить оцифровку всех данных, включая схемы инженерных сетей и градостроительные документы", – поручил он.

По его словам, искусственный интеллект в строительстве должен стать помощником в принятии решений при проектировании, управлении городским развитием и других направлениях.

"Министерствам цифрового развития, промышленности и строительства в месячный срок разработать решения по масштабированию ИИ-модулей в строительной сфере, включая анализ плотности застройки, соответствия техническим условиям и уровню развития инфраструктуры", – поручил Бектенов.

Он также заявил, что большое количество нареканий со стороны бизнеса и населения вызывает процедура выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям.

"Действующий порядок их выдачи непрозрачен, крайне длителен и подвержен в высокой степени коррупциогенности. Поручаю Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами обеспечить принятие системных мер по обязательной выдаче технических условий в цифровом формате через систему градостроительного кадастра", – отметил он.

В завершение глава кабмина напомнил, что строительная отрасль занимает одну из ведущих позиций в экономике Казахстана. Отмечается, что по итогам первого квартала текущего года объем строительных работ превысил 1 трлн тенге, что на 17% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Введено в эксплуатацию 3,7 млн м² жилья, что почти на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом.

На что обращать внимание при заключении строительных контрактов, можно прочитать здесь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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