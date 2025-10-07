#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:18 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказала, что дает пересмотр тарифов на медуслуги, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава заявила о трансформации тарифной политики. Это позволило обеспечить финансовую устойчивость медицинских организаций и справедливую оплату их труда.

"Полностью пересмотрены 426 клинико-затратных групп, служащих основой для оплаты стационарной помощи. В 2024 году за счет внутренних резервов уже повышены тарифы по 72 стационарным услугам на 23 млрд тенге. Новые тарифы позволили обеспечить качественное улучшение деятельности абсолютного большинства детских больниц и организаций родовспоможения, что способствовало историческому снижению материнской и младенческой смертности и выходу их из кредиторской задолженности", – отметила Акмарал Альназарова.

В течение 2025-2026 годов планируется полностью пересмотрены тарифы на медицинские услуги стационаров, что обеспечит справедливое распределение средств и внедрение современных технологий в практику.

Ранее министр сообщила, что в период 2024-2025 годы проделана серьезная работа, направленная на расширение охвата населения медицинскими услугами.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
