#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

В Казахстане подешевели лекарства на 11%

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 14:59 Фото: unsplash
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала ситуацию с ценами на лекарства в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, новые партии лекарств будут рассчитываться по обновленному тарифу.

"На местах у нас в аптеках есть запасы, которые они закупили по старому ценообразованию. Ценообразование новых партий будет уже с учетом наших новых цен. Мы это отслеживаем, система маркировки нам позволяет это видеть. В стране не фиксировали превышение предельно допустимых цен", – сказала Альназарова.

Она также рассказала о том, что к настоящему моменту зафиксировано снижение цен на ряд препаратов.

"Часто используемый антибиотик "Сумамед". Он был около 6 тысяч тенге, сейчас он стоит 3,5 тысячи. На ряд препаратов цены снижаются. Мы отслеживаем порядка 70 препаратов, наиболее популярных среди населения. В среднем мы видим снижение на 11%", – отметила министр.

Ранее Альназарова рассказала, что в Казахстане пересматривают тарифную политику в медицине и с 2026 года повысятся расценки на ряд услуг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Грипп отступил, идет снижение заболеваемости – Минздрав
10:12, Сегодня
Грипп отступил, идет снижение заболеваемости – Минздрав
Глава Минздрава рассказала, как устранят перебои с бесплатными лекарствами
11:32, Сегодня
Глава Минздрава рассказала, как устранят перебои с бесплатными лекарствами
Лекарства для лечения рака стали доступнее в Казахстане
11:11, 02 декабря 2025
Лекарства для лечения рака стали доступнее в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: