В Казахстане подешевели лекарства на 11%

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала ситуацию с ценами на лекарства в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, новые партии лекарств будут рассчитываться по обновленному тарифу.

"На местах у нас в аптеках есть запасы, которые они закупили по старому ценообразованию. Ценообразование новых партий будет уже с учетом наших новых цен. Мы это отслеживаем, система маркировки нам позволяет это видеть. В стране не фиксировали превышение предельно допустимых цен", – сказала Альназарова.

Она также рассказала о том, что к настоящему моменту зафиксировано снижение цен на ряд препаратов.

"Часто используемый антибиотик "Сумамед". Он был около 6 тысяч тенге, сейчас он стоит 3,5 тысячи. На ряд препаратов цены снижаются. Мы отслеживаем порядка 70 препаратов, наиболее популярных среди населения. В среднем мы видим снижение на 11%", – отметила министр.

Ранее Альназарова рассказала, что в Казахстане пересматривают тарифную политику в медицине и с 2026 года повысятся расценки на ряд услуг.