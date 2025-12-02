#АЭС в Казахстане
Общество

Лекарства для лечения рака стали доступнее в Казахстане

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 11:11 Фото: pexels
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства 2 декабря 2025 года рассказала о результатах внедрения новой системы ценообразования на лекарства, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава напомнила, что в рамках реформы лекарственного обеспечения внедрена новая система ценообразования. Она предусматривает единый подход к регистрации цены производителя, исключение маркетинговых и транспортных надбавок, снижение цен на генерики на 30%, а международное реферирование позволяют формировать объективные предельные цены и исключать необоснованное удорожание.

"В результате на закупках 2026 года в сравнении с 2025 годом цены на многие препараты снизились от 50% до 300%, а общая экономия превысила 36 млрд тенге", – отметила Акмарал Альназарова.

Она привела несколько примеров для наглядности. Так, с 9 450 до 2 348 тенге снизилась стоимость Иматиниба, а Бевацизумаба – с 360 000 до 77 000 тенге. Всего же в рамках закупа лекарств достигнуто снижение цен по 66 позициям, включая дорогостоящие онкологические препараты.

Сэкономленные средства, по данным главы Минздрава, направляются на обеспечение пациентов, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

5 ноября 2025 года в Минздраве рассказали, какие еще лекарства стали дешевле в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
