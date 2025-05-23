В Казахстане пересматривают цены на медикаменты

Министерство здравоохранения Казахстана проводит масштабный пересмотр системы ценообразования на лекарственные средства. Главная цель – снижение цен на препараты, повышение их доступности и уменьшение финансовой нагрузки на пациентов, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано около 6 000 лекарственных средств.

Новый механизм регулирования предельных цен распространяется на лекарства в бесплатном перечне от государства – в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), также на препараты, которые реализуются через оптово-розничную торговую сеть.

В бесплатном перечне лекарств, предназначенных для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничном аптечном сегменте – до 30%.

Обновленный перечень включает:

3475 наименований лекарств и 2917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС).

5936 препаратов – для оптовой и розничной реализации

Средние показатели снижения цен составляют:

2222 наименования лекарств – до 18%.

1847 видов медизделий – до 14%.

5492 наименования лекарств в аптеках – до 30 %.

При этом предельная цена на торговое наименование лекарственного средства не превышает предельную цену для оптовой реализации, утвержденную для данного препарата.

"Расчет предельных цен осуществлялся с учетом формы выпуска, дозировки, концентрации, объема и фасовки, а также за единицу измерения", – сказано в публикации Минздрава за 23 мая 2025 года.

Цены для лекарственных средств, предназначенных для оптовой и розничной реализации, формировались с учетом средних значений предельных цен производителей в десяти референтных странах: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Кыргызстан, Польша, Россия, Словения, Турция и Узбекистан. Использовались данные международной базы Navlin Price& Access Data.

Также отмечено, что при формировании предельных цен на лекарственные средства отечественного производства учитываются зарегистрированные цены на аналогичные импортируемые препараты с аналогичным международным непатентованным наименованием, формой выпуска, дозировкой, концентрацией и объемом.

В заключительной части говорится, что механизм будет включать постоянный мониторинг цен и проверку их соответствия реальной ситуации на рынке. Это означает, что цены не будут расти без причины, а любые попытки спекуляций или необоснованного повышения цен будут быстро выявляться и устраняться.

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