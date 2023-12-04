Что делают для привлечения врачей в СКО, рассказал аким региона

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря рассказал, как в регионе решают проблему дефицита врачей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов признал проблему дефицита медицинских работников в регионе. Он сообщил, что медорганизациям области не хватает врачей общей практики, терапевтов, а также узких специалистов – офтальмологов, хирургов, кардиохирургов, анестезиологов.

"В СКО действительно есть вопросы по медицинским кадрам. На сегодня дефицит кадров составляет 144 человека. Поэтому ежегодно от 250-300 человек мы привлекаем студентов, выезжаем на ярмарки вакансий. В этом году наши руководители здравоохранения, главврачи наших районных больниц выезжали в вузы. Предварительные договоры есть о том, чтобы студенты медвузов по окончанию учебы приезжали к нам и устраивались к нам на вакантные места", – сказал глава региона.

Для решения проблемы, по словам акима, выделяют подъемные. Для врачей общей практики из бюджета выделяют по 1 млн тенге, если они трудоустраиваются в больницы городов, и 1,5 млн тенге – для сельских медучреждений. Для врачей узких специальностей – по 3,5 млн тенге для города, по 5 млн тенге для сел.

"Это делается для того, чтобы они могли переехать. Создать условия, чтобы они приобрели жилье и могли начать работать. Есть также мое поручение всем акимам районов, кроме выдачи этих пособий, если врачи приезжают на работу в село – обеспечить их служебным жильем прежде всего. Если у них будет служебное жилье с централизованным теплом, водой, то, конечно, наши врачи будут держаться, не будет текучки. Для сведения: из того количества врачей, молодых специалистов, которые приезжают в село, в среднем около 80% все-таки остаются: женятся, дружат, общаются", – резюмировал аким СКО.

4 октября Гауез Нурмухамбетов рассказал, сколько населенных пунктов в СКО планируют подключить к Интернету до 2027 года.

