Сколько школ построено в СКО, рассказал глава региона

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, что делается для повышения качества школьного образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов заявил, что на сферу образования в Северо-Казахстанской области приходится около трети областного бюджета. "Проведен капитальный ремонт 35 объектов образования, на 2,9 млрд тенге обновлена материально-техническая база школ. Завершен национальный проект "Келешек мектептері" – в областном центре построены две школы на 1200 мест. В дошкольном образовании завершается строительство детского сада на 280 мест в новом микрорайоне Жас Өркен Петропавловска", – добавил он. Особое внимание уделяется, по его словам, малокомплектным школам, которые составляют 74% в регионе. "Совместно с Фондом "Қазақстан халқына" и Фондом устойчивого развития образования проведена масштабная работа: обновлено оборудование в 13 опорных школах, в 39 малокомплектных школах установлено 80 STEM-лабораторий с элементами искусственного интеллекта. Это позволяет существенно сокращать разрыв между городскими и сельскими школами и расширять доступ детей к современному образованию", – резюмировал глава региона. Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил, что все населенные пункты региона обеспечены качественной водой.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: