Общество

Сколько школ построено в СКО, рассказал глава региона

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 19:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, что делается для повышения качества школьного образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов заявил, что на сферу образования в Северо-Казахстанской области приходится около трети областного бюджета.

"Проведен капитальный ремонт 35 объектов образования, на 2,9 млрд тенге обновлена материально-техническая база школ. Завершен национальный проект "Келешек мектептері" – в областном центре построены две школы на 1200 мест. В дошкольном образовании завершается строительство детского сада на 280 мест в новом микрорайоне Жас Өркен Петропавловска", – добавил он.

Особое внимание уделяется, по его словам, малокомплектным школам, которые составляют 74% в регионе.

"Совместно с Фондом "Қазақстан халқына" и Фондом устойчивого развития образования проведена масштабная работа: обновлено оборудование в 13 опорных школах, в 39 малокомплектных школах установлено 80 STEM-лабораторий с элементами искусственного интеллекта. Это позволяет существенно сокращать разрыв между городскими и сельскими школами и расширять доступ детей к современному образованию", – резюмировал глава региона.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил, что все населенные пункты региона обеспечены качественной водой.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
